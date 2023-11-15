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۲۴ آبان ۱۴۰۲، ۱۰:۵۷

توسط مؤسسه آموزش شهر؛

نمایشگاه باغ زیتون در حمایت از کودکان غزه برگزار می‌شود

نمایشگاه باغ زیتون در حمایت از کودکان غزه برگزار می‌شود

نمایشگاه نقاشی باغ زیتون در حمایت از کودکان غزه توسط مؤسسه آموزش شهر برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مؤسسه آموزش شهر با هدف همدردی با کودکان غزه و ایجاد حس شجاعت در کودکان نمایشگاه نقاشی باغ زیتون را برگزار می‌کند.

نمایشگاه نقاشی باغ زیتون به منظور محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی و همدردی با کودکان مظلوم غزه و فلسطین در نگارخانه فرهنگسرای خانواده و فرهنگسرای ارسباران در معرض دید عموم قرار می‌گیرد.

آثار ارائه شده در این نمایشگاه به نقاشی‌های برگزیده کودکان ۴ تا ۶ سال خانه کودک شهر شکوفه‌ها اختصاص دارد. در این نمایشگاه، ۲۳ اثر در ابعاد ۵۰ در ۵۰، از میان حدود ۳۰۰۰ نقاشی ارسالی به دبیرخانه مدیریت فرهنگی هنری کودکان انتخاب شده است.

نمایشگاه نقاشی باغ زیتون از ۲۷ تا ۲۹ آبان به مدت سه روز از ساعات ۱۰ تا ۱۷ در نگارخانه فرهنگسرای خانواده و از ۸ تا ۱۱ آذر از ساعت ۹ تا ۱۷ در فرهنگسرای ارسباران میزبان علاقمندان است.

مراسم افتتاحیه این نمایشگاه شنبه ۲۷ آبان از ساعت ۱۵ تا ۱۷ با حضور جمعی از هنرمندان، مدیران و والدین کودکان برگزیده در فرهنگسرای خانواده واقع در خیابان جمال الدین اسد آبادی، خیابان بیست و یکم، بوستان شفق برگزار می‌شود.

کد مطلب 5939603

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