فرصت یک هفته ای استاندار گیلان برای حل مشکل آرد و نان

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله عباسی پیش از ظهر جمعه در حاشیه بررسی مشکلات شهرستان آستانه اشرفیه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: رسیدگی به مشکلات مناطق مختلف گیلان در دستور کار دولت سیزدهم در استان قرار دارد.
وی با اشاره به مشکل ارد و نان در آستانه اشرفیه افزود: تشکیل شورای آرد و نان در شهرستان آستانه اشرفیه و حل و بررسی مشکلات این بخش در دستور کار قرار گرفت.
استاندار گیلان به تشریح بخشی از مشکلات آستانه اشرفیه پرداخت و بیان کرد: بررسی مشکلات از قبیل ساماندهی بستر رودخانه سفیدرود و پارک ملی بوجاق، شبکههای فرسوده برق. تغییر کاربری و برخی مشکلات دیگر با حضور مدیران کل استان مورد بررسی قرار گرفت.
عباسی با اشاره به رایزنیهای صورت گرفته با سفرای ایران در عراق اضافه کرد: آستانه اشرفیه به مقصد گردشگری زیارتی تبدیل میشود.
وی با اشاره به توسعه حرم امام زاده سیدجلال الدین اشرف (ع) آستانه اشرفیه، افزود: توسعه حرم امامزادگان آستانه اشرفیه برای رونق بخشی اقتصاد گردشگری مورد توجه است.
استاندار گیلان با اشاره به مشکل ارد و نان در آستانه اشرفیه، فرصت یک هفتهای به مدیران ذیربط داد تا این مشکل را در این شهرستان گردشگری و مذهبی برطرف کنند و نتیجه را به استانداری گزارش دهند.
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