فرصت یک هفته ای استاندار گیلان برای حل مشکل آرد و نان

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله عباسی پیش از ظهر جمعه در حاشیه بررسی مشکلات شهرستان آستانه اشرفیه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: رسیدگی به مشکلات مناطق مختلف گیلان در دستور کار دولت سیزدهم در استان قرار دارد.

وی با اشاره به مشکل ارد و نان در آستانه اشرفیه افزود: تشکیل شورای آرد و نان در شهرستان آستانه اشرفیه و حل و بررسی مشکلات این بخش در دستور کار قرار گرفت.

استاندار گیلان به تشریح بخشی از مشکلات آستانه اشرفیه پرداخت و بیان کرد: بررسی مشکلات از قبیل ساماندهی بستر رودخانه سفیدرود و پارک ملی بوجاق، شبکه‌های فرسوده برق. تغییر کاربری و برخی مشکلات دیگر با حضور مدیران کل استان مورد بررسی قرار گرفت.

عباسی با اشاره به رایزنی‌های صورت گرفته با سفرای ایران در عراق اضافه کرد: آستانه اشرفیه به مقصد گردشگری زیارتی تبدیل می‌شود.

وی با اشاره به توسعه حرم امام زاده سیدجلال الدین اشرف (ع) آستانه اشرفیه، افزود: توسعه حرم امامزادگان آستانه اشرفیه برای رونق بخشی اقتصاد گردشگری مورد توجه است.

استاندار گیلان با اشاره به مشکل ارد و نان در آستانه اشرفیه، فرصت یک هفته‌ای به مدیران ذیربط داد تا این مشکل را در این شهرستان گردشگری و مذهبی برطرف کنند و نتیجه را به استانداری گزارش دهند.