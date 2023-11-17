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۲۶ آبان ۱۴۰۲، ۱۳:۰۲

در آستانه اشرفیه مطرح شد؛

فرصت یک هفته ای استاندار گیلان برای حل مشکل آرد و نان

فرصت یک هفته ای استاندار گیلان برای حل مشکل آرد و نان

رشت- استاندار گیلان با اشاره به مشکل آرد و نان در آستانه اشرفیه، فرصت یک هفته ای به متولیان داد تا مشکل را در این شهرستان گردشگری و مذهبی برطرف کرده و نتیجه را گزارش دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله عباسی پیش از ظهر جمعه در حاشیه بررسی مشکلات شهرستان آستانه اشرفیه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: رسیدگی به مشکلات مناطق مختلف گیلان در دستور کار دولت سیزدهم در استان قرار دارد.

وی با اشاره به مشکل ارد و نان در آستانه اشرفیه افزود: تشکیل شورای آرد و نان در شهرستان آستانه اشرفیه و حل و بررسی مشکلات این بخش در دستور کار قرار گرفت.

استاندار گیلان به تشریح بخشی از مشکلات آستانه اشرفیه پرداخت و بیان کرد: بررسی مشکلات از قبیل ساماندهی بستر رودخانه سفیدرود و پارک ملی بوجاق، شبکه‌های فرسوده برق. تغییر کاربری و برخی مشکلات دیگر با حضور مدیران کل استان مورد بررسی قرار گرفت.

عباسی با اشاره به رایزنی‌های صورت گرفته با سفرای ایران در عراق اضافه کرد: آستانه اشرفیه به مقصد گردشگری زیارتی تبدیل می‌شود.

وی با اشاره به توسعه حرم امام زاده سیدجلال الدین اشرف (ع) آستانه اشرفیه، افزود: توسعه حرم امامزادگان آستانه اشرفیه برای رونق بخشی اقتصاد گردشگری مورد توجه است.

استاندار گیلان با اشاره به مشکل ارد و نان در آستانه اشرفیه، فرصت یک هفته‌ای به مدیران ذیربط داد تا این مشکل را در این شهرستان گردشگری و مذهبی برطرف کنند و نتیجه را به استانداری گزارش دهند.

کد مطلب 5941249

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    نظرات

    • شجاع IR ۱۰:۲۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۷
      0 0
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      آقای استاندار مشکل بیکاری ما در چمخاله و لنگرود رو هم حل کن حالا که دست به کار شدی تکلیف روستای پیر پشته رو هم مشخص کن ما شهر نیستیم نمی‌خواین وام روستایی بدین چرا میگین اینجا شهره، کسب اینجا میوه و سبزیجات هست چرا شهرداری میاد مزاحم کسب ما میشه روز جمعه کنار بازار روز ما هم خرج داریم
    • فرزاد IR ۱۲:۲۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۷
      1 0
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      آره همونطور ک فرصت یکماه داده بود سرعت گیرهای غیرضروری جاده ها حذف بشه ! اضافه هم شد😏
    • مهدی IR ۱۰:۱۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۸
      0 0
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      استاندار گفت مشکل ارد و نان حل بشه نگفت ک همه رو جریمه کنید بعد بازرسی صنعت معدن و جهاد راه افتادن تو نانوایی ها دارن همه رو جریمه میکنن خود دانید ی روزی این ظلم در حق نانوایان رو باید مسعولین جوابگو باشن

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