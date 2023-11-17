حل مشکلات اقتصادی کشور نیازمند برنامه ریزی دقیق تری دارد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله حسین نوری همدانی ظهر جمعه در دیدار وزیر نفت بیان داشت: تلاش‌های دولت و به خصوص وزارت نفت و پیشرفت‌های صورت گرفته، باید در سفره مردم دیده شود.

این مرجع تقلید با اشاره به نامه ۵۳ امام علی (ع) در نهج البلاغه بیان داشت: امیرالمومنین (ع) در این نامه به مالک اشتر تاکید می‌کند که مسئولان باید قلب خود را کانون محبت و رحمت نسبت به مردم قرار دهند.

آیت الله نوری همدانی ابراز داشت: در جامعه اسلامی باید عدالت و مساوات برقرار باشد و بنا به فرموده امام علی (ع) عدالت باید در بین همه مردم وجود داشته باشد تا همگان از آن بهره برند.

وی با بیان اینکه ریشه کنی فقر از دیگر موارد مورد تاکید امیرالمومنین (ع) به مالک اشتر بوده است افزود: موضوع معیشت مردم بسیار مهم است و ما امروز شاهد معضلاتی همانند فقر، گرانی، بیکاری، کاهش ارزش پول ملی هستیم که با وجود همه تلاش‌های صورت گرفته، اما این مسائل همچنان وجود دارد و برطرف نشده است.

مرجع تقلید شیعیان عنوان داشت: برای حل مشکلات اقتصادی کشور نیازمند برنامه ریزی دقیق‌تری هستیم که لازمه این امر استفاده از نخبگان در عرصه‌های مختلف است.

وی در ادامه عنوان داشت: امیرالمومنین (ع) به مالک فرمودند که مردم ستون جامعه و سپر در برابر دشمنان هستند و به همین دلیل مسئولان کشور باید قدر مردم را بدانند و برای نگه داشتن آنان تلاش کنند.

آیت الله نوری همدانی با بیان اینکه ملت ما در دوران انقلاب و جنگ تحمیلی تلاش‌های فراوانی انجام دادند و شهید تقدیم انقلاب کردند افزود: امروز هم ملت در عرصه‌های حساس پای نظام اسلامی ایستاده‌اند و نباید دچار فقر و گرانی و بیکاری باشند.

وی با اشاره به لزوم اطلاع رسانی اقدامات صورت گرفته از سوی دولت بیان داشت: دشمنان می‌خواهند اینگونه وانمود کنند که انقلاب اسلامی ناکارآمد است و بدنبال آن ضعف‌ها را برجسته می‌کنند.

مرجع تقلید شیعیان بیان داشت: منکر وجود ضعف در کشور نیستیم، اما خدمات بسیاری هم صورت گرفته که در مقایسه با گذشته چشمگیر بوده است.