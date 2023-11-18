به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه ایام فاطمیه اول مراسم قرائت زیارت پرفیض عاشورا در حسینیه صنف لباس فروش‌ها تهران برگزار می‌شود.

این مراسم که از یک‌شنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۲ به مدت ۱۰ روز برقرار خواهد بود از اقامه نماز جماعت صبح آغاز می‌شود و سپس حجت‌الاسلام شیخ علی ثمری به ایراد سخنرانی می‌پردازد.

گفتنی است مدیحه سرایی و ذکر مصیبت نیز توسط حاج منصور ارضی و دیگر ذاکران اهل بیت علیهم السلام خواهد بود.

حسینیه هیئت عزاداران لباس فروش تهران در محله بهارستان تهران و در خیابان جمهوری اسلامی، خیابان درختی واقع شده است.

*علی حدادی اصل