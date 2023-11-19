به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد محمودوند امروز یکشنبه در نشست با خبرنگاران با اشاره به برنامه‌های هفته بسیج در لرستان، اظهار داشت: ستاد بزرگداشت سالروز بسیج مستضعفین امسال در لرستان متشکل از ۱۱ قرارگاه و شش کارگروه ایجاد شد.

وی با بیان اینکه ۷۸۸ برنامه در استان تدوین شده و از ۲۹ آبان تا پنج آذر با شعار «بسیج امید ملت ایران» در لرستان برگزار می‌شود، عنوان کرد: این برنامه‌ها در بین اقشار و نواحی مختلف استان برگزار می‌شوند.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان با اشاره به پاسداشت بسیجیان، برگزاری یادواره‌های شهدا، سرکشی از خانواده‌های شهدا، غبارروبی گلزار شهدا و … طی هفته بسیج در استان است، عنوان کرد: دیدار با نماینده ولی‌فقیه در استان و ائمه جمعه، همایش دوهزارنفری بسیجیان، افتتاح پروژه‌های اقتصاد مقاومتی، اعزام تیم‌های بهداشتی و درمانی به مناطق محروم، آزادی زندانیان جرایم غیرعمد، توزیع بسته‌های حمایتی در بین نیازمندان، توزیع جهیزیه و… از دیگر برنامه‌های این هفته خواهد بود.

سرهنگ محمودوند، افتتاح پایگاه‌های مقاومت بسیج، اجتماع دختران «حاج‌قاسم»، برگزاری جشنواره‌های مختلف، تجلیل از قهرمانان مسابقات جهانی، برگزاری اردوهای راهیان نور و راهیان پیشرفت را از دیگر برنامه‌های هفته بسیج برشمرد و گفت: برگزاری همایش «اقتدار» بسیجیان، رزمایش سراسری گشت‌های اطلاعاتی و امنیتی و … از دیگر برنامه‌های هفته بسیج در لرستان خواهد بود.