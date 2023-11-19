اجرای ۲۶۵ برنامه همزمان با هفته بسیج در املش

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی مهدی پور عصر یکشنبه در نشست با اصحاب رسانه به مناسبت هفته بسیج با تاکید بر اینکه بسیج میراث ارزشمند امام خمینی (ره) توانسته است توطئه‌های تجزیه طلبانه دشمنان را با شکست مواجه کند، اظهار کرد: بسیجی فردی است که در عمل علاقه خود را به پیشرفت و حفظ و اقتدار ملت مسلمان نشان می‌دهد.

وی با اشاره به اینکه برای ترویج فرهنگ جهاد و شهادت برنامه‌های متعددی به ویژه در هفته بسیج برگزار می‌شود، افزود: از سالگرد تشکیل بسیج مستضعفین که یادگار حضرت امام خمینی (ره) است ۴۴ سال می‌گذرد که باید از آن پاسداری کنیم.

سرهنگ مهدی پور با بیان اینکه شعار هفته بسیج امسال «بسیج امید ملت ایران» است، گفت: وقتی به مأموریت بسیج و نگاه عمیق حضرت امام (ره) دقت می‌کنیم، می‌بینیم بسیج امیدبخش مظلومان است.

وی از اجرای ۲۶۵ برنامه فرهنگی، اجتماعی، ورزشی طی هفته بسیج اشاره کرد و افزود: توزیع بسته معیشتی به تعداد ۲۵۰ بسته بین افراد کم برخوردار، توزیع لوازم التحریر، برپایی نمایشگاه اقتصاد مقاومتی از جمله این برنامه‌ها است.

فرمانده سپاه املش با اشاره به برگزاری نشست‌های جهاد تبیین در سطح پایگاه‌های مقاومت تصریح کرد: این اقدام جزو وظایف مهم و حیاتی پایگاه مقاومت به شمار می‌رود.

سرهنگ مهدی پور از تهیه و توزیع ۱۱ سری جهیزیه برای نوعروسان به ارزش هر سری جهیزیه ۴۰ میلیون تومان خبر داد و افزود: تمامی اجناس استفاده شده از این جهیزیه کاملاً ایرانی است.

وی به دیگر برنامه‌های شاخص هفته بسیج اشاره کرد و گفت: افتتاح پایگاه مقاومت نرجسیه با اعتبار ۲۵۰ میلیون تومان، افتتاح مسجد بویه با اعتبار ۵۰ میلیون و نیز تجلیل از نفرات برتر بسیج در حوزه‌های قرآنی، برگزاری میز خدمت جهادی، اهدای خون و ویزیت رایگان پزشکی و با مساعدت بسیج جامعه پزشکان در روستاهای کم برخوردار از دیگر برنامه‌های این هفته است.