امداد و نجات شهروندان گرفتار در سیلاب ایلام/ فوتی گزارش نشده است

غلامرضا علی محمدی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هلال احمر استان مشغول امداد و نجات شهروندان گرفتار در آبگرفتگی معابر است.

وی بیان کرد: خوشبختانه تاکنون گزارش فوتی ناشی از سیل دریافت نشده است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان ایلام گفت: در پی اعلام هشدار سطح قرمز هواشناسی مبنی بر رگبار شدید باران، رعد و برق و وزش باد شدید در جنوب شرق استان ایلام کلیه شعب، پایگاه‌های امداد و نجات و تیم‌های عملیاتی با تمام تجهیزات از اواخر امروز تا پایان هشدار هواشناسی برای مقابله با هرگونه حادثه احتمالی آمادگی کامل دارند.