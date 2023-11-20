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۲۹ آبان ۱۴۰۲، ۸:۲۹

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان ایلام خبر داد؛

امداد و نجات شهروندان گرفتار در سیلاب ایلام/ فوتی گزارش نشده است

امداد و نجات شهروندان گرفتار در سیلاب ایلام/ فوتی گزارش نشده است

ایلام-مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان ایلام از امداد و نجات شهروندان گرفتار در آبگرفتگی معابر شهر ایلام خبر داد.

غلامرضا علی محمدی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هلال احمر استان مشغول امداد و نجات شهروندان گرفتار در آبگرفتگی معابر است.

وی بیان کرد: خوشبختانه تاکنون گزارش فوتی ناشی از سیل دریافت نشده است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان ایلام گفت: در پی اعلام هشدار سطح قرمز هواشناسی مبنی بر رگبار شدید باران، رعد و برق و وزش باد شدید در جنوب شرق استان ایلام کلیه شعب، پایگاه‌های امداد و نجات و تیم‌های عملیاتی با تمام تجهیزات از اواخر امروز تا پایان هشدار هواشناسی برای مقابله با هرگونه حادثه احتمالی آمادگی کامل دارند.

کد مطلب 5944668

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