پیکر محمدعلی اسلامی ندوشن در دانشگاه تهران تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر محمد علی اسلامی ندوشن صبح امروز دوشنبه ۲۹ آبان در دانشگاه تهران تشییع شد.

پیکر مرحوم ندوشن طبق وصیت وی مبنی بر دفن در ایران، صبح یکشنبه ۲۸ آبان وارد ایران شد. همچنین مراسم تشییع این استاد ادبیات، امروز دوشنبه از ساعت ۸ صبح از مقابل دانشکده ادبیات دانشگاه تهران انجام شد.

پیکر این‌استاد ادبیات، پس از برگزاری آئین تشییع به روزنامه اطلاعات منتقل شد تا مراسم اقامه نماز و بزرگداشت وی در این مؤسسه برگزار شود. این مراسم با حضور اساتید حوزه ادبیات، فرهنگ و هنر همراه است.

محمدعلی اسلامی ندوشن متولد ۱۳۰۴ در ندوشن یزد بود که پنجم اردیبهشت ۱۴۰۱ در کانادا از دنیا رفت. او دانش‌آموخته حقوق بین‌الملل از فرانسه بود و استاد پیشین دانشگاه تهران، که علاوه بر درس‌های حقوقی، به تدریس نقد ادبی، سخن‌سنجی و ادبیات تطبیقی نیز می‌پرداخت. اسلامی ندوشن سال‌ها زندگی خود را صرف تحقیق در آثار علمی و ادبی ایران و ترجمه آثار نویسندگان جهان کرد و آثارش به‌صورت کتاب در بیش از ۵۰ جلد در زمینه‌های گوناگون اعم از ادبی، فرهنگی و اجتماعی به چاپ رسیده است.

برخی از کتاب‌های محمدعلی اسلامی ندوشن عبارت‌اند از: «ماجرای پایان‌ناپذیر حافظ»، «چهار سخنگوی وجدان ایران»، «تأمّل در حافظ»، «زندگی و مرگ پهلوانان در شاهنامه»، «داستان داستان‌ها»، «سرو سایه‌فکن»، «ایران و جهان از نگاه شاهنامه»، «نامه نامور»، «ایران را از یاد نبریم»، «به دنبال سایه همای»، «ذکر مناقب حقوق بشر در جهان سوم»، «سخن‌ها را بشنویم»، «ایران و تنهائیش»، «ایران چه حرفی برای گفتن دارد؟»، «مرزهای ناپیدا»، «شور زندگی‌» (وان گوگ)، «روزها» (سرگذشت - در چهار جلد)، «باغ سبز عشق»، «ابر زمانه و ابر زلف»، «افسانه افسون»، «دیدن دگر آموز»، «شنیدن دگر آموز»، «جام جهان‌بین» و «آواها و ایماها».