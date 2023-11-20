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۲۹ آبان ۱۴۰۲، ۱۳:۳۷

جین‌پینگ: روابط پکن-مسکو در شرایط پیچیده بین‌المللی تاب آورده است

جین‌پینگ: روابط پکن-مسکو در شرایط پیچیده بین‌المللی تاب آورده است

رییس جمهور چین در پیامی تاکید کرد که روابط پکن و مسکو در شرایط پیچیده بین‌المللی دوام آورده و چین خواستار توسعه این روابط است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، شی جین‌پینگ، رییس جمهور چین در پیامی به شرکت‌کنندگان در دهمین گفتمان حزب «روسیه واحد» و حزب کمونیست چین، بر تمایل و اشتیاق پکن برای توسعه روابط با مسکو تاکید کرد.

رییس جمهور چین در این پیام تصریح کرد: جهان به مقطع تازه‌ای از آشفتگی و تحول وارد شده و روابط چین و روسیه در مواجهه با این تحولات سریع در فضای بین‌الملل، تاب آورده است.

جین‌پینگ که این پیام را برای شرکت‌کنندگان در دهمین گفتمان احزاب حاکم چین و روسیه ارسال می‌کرد، افزود: سال آینده، دو کشور هفتادوپنجمین سالروز برقراری روابط دیپلماتیک خود را جشن خواهند گرفت. آماده‌ایم تا با نیت حسن همجواری و همکاری جامع راهبردی در راستای توسعه دو کشور، روابط دوجانبه خود با طرف روس را قاطعانه و مصمم گسترش دهیم.

کد مطلب 5945060

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