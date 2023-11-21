به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مؤسسه کتابخانه و موزه ملی ملک، موقوفه آستان قدس رضوی، نشست یکم هم‌زمان با آئین گشایش این نمایشگاه در روز ۳۰ آبان ۱۴۰۲ از ساعت ۱۵ برپا می‌شود. ابوالعلا سودآور و شیوا میهن در این نشست سخن می‌رانند.

نشست دوم در روز سه‌شنبه ۷ آذر ۱۴۰۲ از ساعت ۱۵ با سخنرانی مجید فداییان و نایب شیرازی و نشست سوم در روز ۱۴ آذر ۱۴۰۲ از ساعت ۱۵ با سخنرانی نوشاد رکنی و کیانوش معتقدی میزبان دوستداران فرهنگ و هنر خواهد بود.

این نشست‌ها در ساختمان کتابخانه و موزه ملی ملک به نشانی «تهران، میدان امام خمینی، سردر باغ ملی، خیابان ملل متحد (میدان مشق)» در کنار نمایشگاه «کارگاه بایسنغر» برگزار می‌شود.

نمایشگاه «کارگاه بایسنغر»، منتخب آثار هنری مرتبط با بایسنغر میرزای تیموری را دربرمی‌گیرد. این نمایشگاه از روز سه‌شنبه ۳۰ آبان تا روز پنج‌شنبه ۳۰ آذر ۱۴۰۲ در بزرگ‌ترین موقوفه فرهنگی ایران میزبان دوستداران هنر درخشان این سرزمین در دوران تیموری خواهد بود. بازدیدکنندگان در این نمایشگاه به گونه مجازی به کارگاه پرآوازه بایسنغر میرزا، امیرزاده تیموری خواهند رفت؛ کارگاهی که شاهکارهای بزرگ هنر ایران در آن روزگار همچون قرآن بایسنغری و شاهنامه بایسنغری در آن‌جا آفریده شدند.