به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)، بر پایه تبصره 9 «قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» مصوب ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی و آییننامه اجرایی مصوب ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ هیات وزیران؛ همه دانشگاهها، پژوهشگاهها، و مؤسسههای آموزش عالی، پژوهشی، و فناوری دولتی و غیردولتی؛ باید تماممتن پایاننامهها و رسالههای دانشجویان تحصیلات تکمیلی خود را که طبقهبندی ندارند، در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) همانندجویی و تماممتن پیشنهادهها (پروپوزالها)، پایاننامهها، و رسالههای (پارساهای) خود را ثبت کنند.
این گزارش؛ عملکرد دانشگاهها، پژوهشگاهها، و مؤسسههای آموزش عالی و پژوهشیِ دولتی و غیردولتی را در پیروی از قانون یاد شده در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۱ نشان میدهد.
همانندجویی پارسا، پیشنهاده، و مقاله در سامانه «همانندجو» با پشتوانه روزافزونِ تماممتن ۶۰۰ هزار عنوان پارسا، ۲۲۰ هزار عنوان پیشنهاده، ۵۲۰ هزار عنوان مقاله، و ۷۵۰ عنوان کتاب و روی هم با بیش از ۱۲۲ میلیون برگ، در نشانی TIK.IRANDOC.AC.IR انجام میشود.
سامانۀ «همانندجو» با کاوش خودکار در این آثار، نوشتههای همانند را بازیابی و اندازه همانندی و منبع اطلاعات همانند را نمایش میدهد. در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۱، نزدیک به ۴۵ هزار استاد و ۴۲۲ هزار دانشجوی عضو سامانۀ همانندجو از ۷۲۵ مؤسسه، نزدیک به ۲۰۱ هزار درخواست همانندجویی داشتهاند. گزیدۀ عملکرد همانندجویی در جدول زیر آمده است:
گزیده عملکرد همانندجویی پایاننامه، رساله، پیشنهاده، و مقاله در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۱
|عملکرد همانندجویی
|شمار
|
مؤسسههای عضو سامانه همانندجو
|
۷۲۵
|
درخواستهای همانندجویی مؤسسهها
|
۲۰۰.۹۱۲
|
استادان عضو سامانه همانندجو
|
۴۴.۹۵۹
|
دانشجویان عضو سامانه همانندجو
|
۴۲۱.۸۳۶
|
نشریههای علمی عضو سامانه همانندجو
|
۲۷۳
|
درخواستهای همانندجویی نشریهها
|
۴.۰۳۶
|
همایشهای عضو سامانه همانندجو
|
۳
|
درخواستهای همانندجویی همایشها
|
۷
عملکرد دانشگاهها، پژوهشگاهها، و مؤسسههای آموزش عالی و پژوهشی دولتی و غیردولتی در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۱ در همانندجویی پارسا و پیشنهاده، بر پایه وابستگی سازمانی آنها در جدول زیر آمده است.
عملکرد مؤسسهها در همانندجویی پایاننامه، رساله، و پیشنهاده بر پایه وابستگی سازمانی آنها در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۱
|
وابستگی سازمانی
|
شمار
مؤسسههای
عضو
|
شمار
درخواست
همانندجویی
|
شمار
استادان
عضو
|
شمار
دانشجویان
عضو
|
شمار
دانشآموختگان
تحصیلات تکمیلی*
|
وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری
|
۱۲۴
|
۱۰۹.۸۳۵
|
۲۸.۵۸۴
|
۲۱۰.۷۴۱
|
۴۳.۰۹۶
|
دانشگاه پیام نور
|
۱۷۱
|
۲۳.۰۳۳
|
۴.۴۹۴
|
۵۵.۱۳۹
|
۹.۱۸۵
|
دانشگاه جامع علمیکاربردی
|
۲
|
۲۸
|
۲
|
۱۵۴
|
۱۹
|
دانشگاه فنی و حرفهای
|
۱
|
۱۶۴
|
۴
|
۴۵۴
|
-
|
دانشگاه فرهنگیان
|
۳
|
۶۱۳
|
۷۸۷
|
۱.۲۶۷
|
۱۳۶
|
وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی
|
۳
|
۵۴۷
|
۲۷۵
|
۱.۵۰۰
|
۱۶.۱۵۹
|
سایر دستگاههای اجرایی
|
۴۰
|
۲.۸۱۹
|
۸۲۸
|
۶.۵۹۷
|
۲.۰۰۲
|
مؤسسههای آموزش عالی غیردولتیغیرانتفاعی و جهاد دانشگاهی
|
۲۸۳
|
۴۰.۶۷۰
|
۵.۳۷۶
|
۸۸.۶۹۷
|
۱۴.۰۶۴
|
دانشگاه آزاد اسلامی
|
۹۵
|
۲۳.۱۲۱
|
۴.۵۶۶
|
۵۶.۹۰۲
|
۶۷.۹۰۰
|
حوزههای علمیه
|
۳
|
۸۲
|
۴۳
|
۳۸۵
|
-
|
همه
|
۷۲۵
|
۲۰۰.۹۱۲
|
۴۴.۹۵۹
|
۴۲۱.۸۳۶
|
۱۵۲.۵۶۱
* شمار دانشآموختگان بر پایه آمار آموزش عالی ایران در سال تحصیلی ۱۳۹۷- ۱۳۹۸ از مؤسسه پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی است.
ریزِ گزارش همانندجویی و ثبت پایاننامهها، رسالهها، و پیشنهادهها در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۱ در ۸۹ برگ، در نشانی irandoc.ac.ir/about/report در دسترس همگان است.
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