به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)، بر پایه تبصره 9 «قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» مصوب ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه اجرایی مصوب ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ هیات وزیران؛ همه دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، و مؤسسه‌های آموزش ‌عالی، پژوهشی، و فناوری دولتی و غیردولتی؛ باید تمام‌متن پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان تحصیلات تکمیلی خود را که طبقه‌بندی ندارند، در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) همانندجویی و تمام‌متن پیشنهاده‌ها (پروپوزال‌ها)، پایان‌نامه‌ها، و رساله‌های (پارساهای) خود را ثبت کنند.

این گزارش؛ عملکرد دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، و مؤسسه‌های آموزش ‌عالی و پژوهشیِ دولتی و غیردولتی را در پیروی از قانون یاد شده در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد.

همانندجویی پارسا، پیشنهاده، و مقاله در سامانه «همانندجو» با پشتوانه روزافزونِ تمام‌متن ۶۰۰ هزار عنوان پارسا، ۲۲۰ هزار عنوان پیشنهاده، ۵۲۰ هزار عنوان مقاله، و ۷۵۰ عنوان کتاب و روی هم با بیش از ۱۲۲ میلیون برگ، در نشانی TIK.IRANDOC.AC.IR انجام می‌شود.

سامانۀ «همانندجو» با کاوش خودکار در این آثار، نوشته‌های همانند را بازیابی و اندازه همانندی و منبع اطلاعات همانند را نمایش می‌دهد. در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۱، نزدیک به ۴۵ هزار استاد و ۴۲۲ هزار دانشجوی عضو سامانۀ همانندجو از ۷۲۵ مؤسسه، نزدیک به ۲۰۱ هزار درخواست همانندجویی داشته‌اند. گزیدۀ عملکرد همانندجویی در جدول زیر آمده است:

گزیده عملکرد همانندجویی پایان‌نامه‌، رساله‌، پیشنهاده‌، و مقاله در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۱

عملکرد همانندجویی شمار مؤسسه‌های عضو سامانه همانندجو ۷۲۵ درخواست‌های همانندجویی مؤسسه‌ها ۲۰۰.۹۱۲ استادان عضو سامانه همانندجو ۴۴.۹۵۹ دانشجویان عضو سامانه همانندجو ۴۲۱.۸۳۶ نشریه‌های علمی عضو سامانه همانندجو ۲۷۳ درخواست‌های همانندجویی نشریه‌ها ۴.۰۳۶ همایش‌های عضو سامانه همانندجو ۳ درخواست‌های همانندجویی همایش‌ها ۷

عملکرد دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، و مؤسسه‌های آموزش ‌عالی و پژوهشی دولتی و غیردولتی در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۱ در همانندجویی پارسا و پیشنهاده، بر پایه وابستگی سازمانی آن‌ها در جدول زیر آمده است.

عملکرد مؤسسه‌ها در همانندجویی پایان‌نامه، رساله، و پیشنهاده بر پایه وابستگی سازمانی آن‌ها در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۱

وابستگی سازمانی شمار مؤسسه‌های عضو شمار درخواست همانندجویی شمار استادان عضو شمار دانشجویان عضو شمار دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی* وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری ۱۲۴ ۱۰۹.۸۳۵ ۲۸.۵۸۴ ۲۱۰.۷۴۱ ۴۳.۰۹۶ دانشگاه پیام نور ۱۷۱ ۲۳.۰۳۳ ۴.۴۹۴ ۵۵.۱۳۹ ۹.۱۸۵ دانشگاه جامع علمی‌کاربردی ۲ ۲۸ ۲ ۱۵۴ ۱۹ دانشگاه فنی و حرفه‌ای ۱ ۱۶۴ ۴ ۴۵۴ - دانشگاه فرهنگیان ۳ ۶۱۳ ۷۸۷ ۱.۲۶۷ ۱۳۶ وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی ۳ ۵۴۷ ۲۷۵ ۱.۵۰۰ ۱۶.۱۵۹ سایر دستگاه‌های اجرایی ۴۰ ۲.۸۱۹ ۸۲۸ ۶.۵۹۷ ۲.۰۰۲ مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی‌غیرانتفاعی و جهاد دانشگاهی ۲۸۳ ۴۰.۶۷۰ ۵.۳۷۶ ۸۸.۶۹۷ ۱۴.۰۶۴ دانشگاه آزاد اسلامی ۹۵ ۲۳.۱۲۱ ۴.۵۶۶ ۵۶.۹۰۲ ۶۷.۹۰۰ حوزه‌های علمیه ۳ ۸۲ ۴۳ ۳۸۵ - همه ۷۲۵ ۲۰۰.۹۱۲ ۴۴.۹۵۹ ۴۲۱.۸۳۶ ۱۵۲.۵۶۱

* شمار دانش‌آموختگان بر پایه آمار آموزش عالی ایران در سال تحصیلی ۱۳۹۷- ۱۳۹۸ از مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی است.

ریزِ گزارش همانندجویی و ثبت پایان‌نامه‌ها، رساله‌ها، و پیشنهاده‌ها در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۱ در ۸۹ برگ، در نشانی irandoc.ac.ir/about/report در دسترس همگان است.