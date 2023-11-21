۴۱ هزار قرارداد اجاره در سامانه املاک و مستغلات ثبت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، «هادی عباسی‌اصل» درباره میزان ثبت‌نام متقاضیان در سامانه املاک و اسکان، گفت: تاکنون ۴۱ هزار و ۴۲۷ قرارداد بین موجران و مستأجران در سامانه قراردادها که برای ثبت معاملات املاک و مستغلات توسط وزارت راه و شهرسازی راه‌اندازی شده، منعقد شده است. هم‌اکنون برای همه این قراردادها کد رهگیری صادر شده و بهایی از متعاملان دریافت نشده است.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ادامه‌داد: صدور کد رهگیری در سامانه املاک و مستغلات برای قراردادهای اجاره رایگان است و در آینده نزدیک نیز امکان اینکه مشاوران املاک بتوانند از این سامانه استفاده کنند، فراهم می‌شود.

عباسی‌اصل تاکید کرد: مشاوران املاکی که دارای مجوز هستند می‌توانند از این سامانه برای ثبت قراردادها استفاده کنند. هم مردم و هم مشاوران املاک امکان ثبت معاملات خود در این سامانه به نشانی srem.ir را دارند.