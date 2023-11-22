«سیاه دل» و «طلسم سیاه دل» به چاپ چهارم و سوم رسیدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سیاه دل و طلسم سیاه دل اولین و دومینِ جلد از سهگانه کونلیا فونکه نویسنده آلمانی با ترجمه شقایق قندهاری توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان باز نشر شد.
این رمانها، پر از ماجراهای تخیلی، جذاب و دلهرهآور است که در آن مرزی بین دنیای خیال و واقعیت احساس نمیشود.
ماجرای این رمانها درباره دختری به نام مگی فولچارت است. مگی و پدرش عاشق کتاب هستند. پدر مگی نیروی عجیبی دارد او میتواند با بلند خواندن، شخصیتهای کتاب را به دنیای واقعی بیاورد.
مگی ۱۲ ساله هم این نیروی جادویی را از پدرش آموخته است اما این توانایی، دردسرهایی برای او و خانوادهاش ایجاد میکند و ادامه ماجرا...
رمان «سیاه دل» که اولین بار در سال ۱۳۸۸ منتشر شده بود با شمارگان ۱۹ هزار و ۵۰۰ نسخه به چاپ چهارم و طلسم سیاه دل که اولین بار در سال ۱۳۹۳ منتشر شده بود، با شمارگان ۱۰ هزار نسخه به چاپ سوم رسیده است.
چاپهای جدید کتاب سیاه دل با قیمت ۱۲۵ هزار تومان و طلسم سیاه دل با قیمت ۳۸۰ هزار تومان عرضه شدهاند.
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