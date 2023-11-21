رئیس اداره بندر و دریانوردی دیلم معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر عصر سه شنبه در این آئین گفت: بندر دیلم یکی از بنادر مهم استان و با قدمتی بسیار بالا است که سازمان بنادر و دریانوردی نیز برنامه‌های متنوعی برای رونق این بندر کهن در دستور کار قرار داده است.

محمد شکیبی نسب بیان کرد: از رئیس جدید اداره بندر و دریانوردی دیلم انتظار می‌رود به فراخور جایگاه این بندر کهن، حداکثر تلاش خود را برای جلب رضایت مشتریان این بندر بکار گیرد.

شکیبی نسب ادامه داد: همچنین از رضا نیکو به عنوان یکی از نیروهای بومی و شایسته منطقه انتظار می‌رود بتواند با ایجاد وفاق و همدلی بیش از پیش در بین کارکنان، ظرفیت مجموعه را برای خدمت رسانی شایسته به بندر نشینان و بویژه صاحبان کالا و لنج داران بسیج کند.

در این آئین با حضور مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر و فرماندار دیلم با تجلیل از تلاش‌های احمد محمودی، رضا نیکو از نیروهای بومی منطقه به عنوان رئیس جدید اداره بندر و دریانوردی دیلم معرفی شد.

رضا نیکو پیش از این در سمت کارشناس مسئول بندری و دریایی بندر گناوه فعالیت داشته است.