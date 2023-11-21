حضور جمعی از فعالان رسانه‌ در دفتر المیادین در پی شهادت خبرنگاران

به گزارش خبرنگار مهر، جمعی از فعالان رسانه‌ای عصر امروز در دفتر المیادین در تهران حضور یافتند و ضمن گرامیداشت یاد شهدای اصحاب رسانه، شهادت تصویربردار و خبرنگار این شبکه را توسط رژیم صهیونیستی را تسلیت گفتند.

فعالین رسانه‌ای جنایات رژیم صهیونیستی و هدف قرار دادن خبرنگاران و اصحاب رسانه در غزه و مرزهای سرزمین اشغالی در جنوب لبنان را محکوم کردند.



مدیر دفتر المیادین در تهران: شواهد نشان می‌دهد ترور خبرنگاران المیادین عمدی بوده است

در همین راستا حسن فلحه مدیر دفتر المیادین در تهران ضمن گفت‌وگو با خبرنگار مهر در واکنش به ترور دو نفر از کادر رسانه‌ای این شبکه گفت: اتفاقی که امروز در جنوب لبنان افتاده یک اتفاق معمولی نبوده است بلکه جنایت رژیم صهیونیستی علیه کادر المیادین است. همه نشانه‌ها و شواهد نشان می‌دهد که این ترور، عمدی بوده است؛ زیرا مکانی که تیم المیادین مورد حمله قرار گرفته است جایی بود که از ۳۵ روز پیش یعنی از ابتدای آغاز عملیات طوفان الاقصا تیم المیادین در آنجا مستقر بوده است و در پخش زنده و گزارش‌های خبری را از همان مکان برای مردم ارسال می‌کرد. لذا همه نشانه‌ها نشان می‌دهد که این کار کار عمدی بوده است و یک ترور وحشیانه علیه خبرنگاران انجام شده است.

وی در ادامه تصریح کرد: اگر رژیم صهیونیستی فکر می‌کند که با این جنایت وحشیانه می‌تواند ما را متوقف کند، حتماً اشتباه می‌کند زیرا که این جنایت باعث شده بیشتر به کار رسانه‌ای و کار خبری اهمیت دهیم و حتماً این رژیم به افول خواهد رسید است.

گفتنی است، شبکه المیادین ظهر امروز اعلام کرد که جنگنده‌های ارتش رژیم صهیونیستی یک تیم خبری این شبکه را در جنوب لبنان بمباران کردند.

این شبکه افزود: در این بمباران، خانم فرح عمر خبرنگار و ربیع المعماری تصویر بردار شهید شدند، پیش از این نیز، یک زن لبنانی در حمله هوایی و گلوله باران جنوب لبنان از سوی ارتش رژیم صهیونیستی شهید و دو نفر دیگر زخمی شدند.

رژیم صهیونیستی چندی پیش نیز به تیم خبرنگاران در جنوب لبنان حمله کرد که در آن یک خبرنگار شهید و چند نفر دیگر زخمی شدند. ارتش رژیم صهیونیستی از آغاز تجاوزگری خود علیه غزه نیز ۶۰ خبرنگار را در این منطقه به شهادت رسانده است.

در پاسخ به این جنایت، حزب الله لبنان در بیانیه‌ای اعلام کرد که اولین پاسخ خود به جنایت به شهادت رساندن فرح عمر و ربیع المعماری، خبرنگار و عکاس المیادین توسط رژیم صهیونیستی را داده است.

حزب الله اعلام کرد که نیروهای نظامی رژیم صهیونیستی وابسته به بخش اطلاعات نظامی این رژیم را در اطراف شهرک صهیونیست‌نشین «المناره» با دو موشک هدف قرار داده است.