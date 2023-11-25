۱۶نفر در ماکو در اثر تصادفات رانندگی جان خود را از دست داده اند

به گزارش خبرنگار مهر، نادر کاظمی عصر شنبه در جلسه شورای ترافیک شهرستان ماکو با بیان اینکه علت اغلب تصادفات عدم توجه شهروندان به قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی است، اظهار کرد: در هفت ماه گذشته ۴ نفر در داخل شهر و ۱۲ نفر در برون شهری به علت سرعت بالای خودروها در سانحه تصادفات در شهرستان ماکو جان خود را از دست داده اند.

وی با اشاره به اینکه خیابان امام ماکو تعریض شد تا از ترافیک کاسته شود ولی تبدیل به پارکینگ شده است افزود: راهنمایی و رانندگی با همکاری شهرداری خودروهای متخلف که به صورت غیر مجاز در خیابان امام ماکو پارک می‌کنند را با جرثقیل حمل و به پارکینگ منتقل کند.

فرماندار ماکو بیان کرد: شهرداری ماکو نسبت به اصلاح مهندسی مسیر تازه تعریض شده خیابان امام ماکو اقدام کند چرا که مساحت هر دو طرف با یکدیگر متفاوت است.

وی افزود: احداث پارکینگ در نقاط مختلف شهرهای ماکو و بازرگان می‌تواند یک درآمد پایدار برای شهرداری‌های ماکو و بازرگان باشد.

رئیس شورای ترافیک ماکو افزود: تردد کامیون‌ها در سطح شهر ممنوع بوده و پلیس راهنمایی و رانندگی نسبت به برخورد با متخلفین و ساماندهی تقاطع غیر همسطح رند، نصب علائم راهنمایی و رانندگی در نقاط حادثه خیز، نصب گاردیل در جاده‌ها و خط کشی مسیرهای تازه آسفالت شده اقدام کند.