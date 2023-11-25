سرهنگ محمد برامکی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت قرارگاه بسیج محلات و مساجد در خرم‌آباد، اظهار داشت: در سطح شهرستان خرم‌آباد بیش از ۲۳۰ پایگاه مقاومت فعالیت دارند.

وی با بیان اینکه این پایگاه‌های مقاومت بازوی بسیار خوبی برای امامان جماعت در مساجد هستند، عنوان کرد: فعالیت در این پایگاه‌های مقاومت روبه‌جلو است و پایگاه تعطیلی در شهرستان نداریم.

فرمانده سپاه ناحیه خرم‌آباد در ادامه سخنان خود با تأکید بر اینکه فرماندهان این پایگاه‌ها عموماً جوان هستند و بدون هیچ‌گونه چشم داشتی و گمنام فعالیت می‌کنند، افزود: همچنین قرارگاه «تزکیه» در راستای تعلیم‌وتربیت و در قالب حلقه‌های صالحین بسیج در سطح پایگاه‌های مقاومت فعال است.

سرهنگ برامکی با اشاره به اینکه این حلقه‌های صالحین معارف اسلامی را در بین جوانان و نوجوانان تبیین و آموزش می‌دهند، تصریح کرد: فعالیت‌های دانش‌بنیان و علمی از دیگر اقدامات بسیج در سطح شهرستان بوده و مرکز رشد شهید «توکل مصطفی‌زاده» با حمایت‌های سپاه استان و ناحیه بسیج خرم‌آباد در حال فعالیت است.

وی بیان داشت: قرارگاه فرهنگی و اجتماعی نیز در ناحیه بسیج خرم‌آباد فعال بوده و در سطح ۱۰ محله کمتر توسعه‌یافته شهرستان فعالیت دارد.

فرمانده سپاه ناحیه خرم‌آباد با بیان اینکه محله «فلک الدین» امسال پایلوت بوده و این محله باید تا سه سال آینده به یک محله برخوردار تبدیل شود، ادامه داد: ارائه خدمات درمانی و بهداشتی، ارائه خدمات مدیریت شهری، ایجاد زیرساخت‌هایی مانند برق، آب، شبکه فاضلاب و… باید در این محله موردتوجه قرار گیرد تا به یک محله برخوردار تبدیل شود.

سرهنگ برامکی با اشاره به قرارگاه سازندگی و محرومیت‌زدایی بسیج در خرم‌آباد، بیان داشت: آب‌رسانی به روستاها، احداث کانال‌های آب بر، احداث جاده، مراکز درمانی و… از سوی این قرارگاه با صرف اعتبارات کم صورت می‌گیرد.

وی همچنین ایجاد صندوق‌های خرد قرض‌الحسنه، کمک برای ایجاد اشتغال، اجرای طرح‌های اقتصاد مقاومتی و… را از دیگر اقدامات بسیج ناحیه خرم‌آباد برشمرد.