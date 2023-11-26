وزیر علوم دستور تشکیل قرارگاه عملیاتی جهاد تبیین را داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، محمدعلی زلفیگل وزیر علوم تحقیقات و فناوری در نامه ای که به روسای دانشگاه ها برای تشکیل قرارگاه عملیاتی جهاد تبیین ابلاغ کرده، آورده است : نظر به رهنمود و فرمایش رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله خامنهای (مدظلهالعالی)، مبنی بر فریضۀ قطعی و فوری جهاد تبیین، و نیز ضروت تبیین عالمانۀ دستاوردهای نظام اسلامی در چند دهۀ اخیر برای آحاد جامعه، بهویژه نسل جوان دانشگاهی؛ قرارگاه مرکزی جهاد تبیین (قرارگاه تبیینی شهدای جهاد علمی) در ستاد وزارت علوم و نیز قرارگاه عملیاتی جهاد تبیین در همۀ دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی تشکیل شود.
به گفته وزیر علوم این قرارگاه با هدف عمل به فرمایش معظمٌله و نیاز جامعه به تبیینگری و روایت صحیح و مناسب، مطابق با دستورالعمل اعلامی تشکیل میشود و ریاست آن در دانشگاه/ پژوهشگاه بر عهدۀ رئیس، و دبیری آن برعهدۀ مسئول کانون بسیج اساتید آن دانشگاه/ پژوهشگاه خواهد بود.
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