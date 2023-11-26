به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد بخشی مدیرعامل یک شرکت دانش بنیان درباره فرمولاسیون این محصول میگوید: یکی از پلتفرمهای تولید نانودارو استفاده از فناوری لیپوزمال است، یعنی دارو در داخل لیپوزم قرار میگیرد. در چنین فرمولاسیون، دارو وارد معده میشود بدون این که بدن به دارو حمله کند، سپس دارو وارد روده میشود و در آنجا باز می شود. یکی از نمونههای بارز کاربرد این فناوری، آهن است که این ماده درون لیپوزوم قرار میگیرد و در روده باز میشود تا کمترین مشکل را برای بدن ایجاد کند. در برخی افراد، استفاده از آهن موجب بروز مشکلات گوارشی می شود در حالی که در فرمولاسیون لیپوزمال این مسائل وجود ندارد.
این دانشآموخته رشته دکتری مهندسی پزشکی دانشگاه امیرکبیر افزود: ما در کسب و کار خودمان ابتدا در بخش کلسیم ورود کردیم، چرا که پوکی استخوان یک مشکل رایج در کشور ما است. براساس آمار بیش از یک سوم از بانوان دچار مشکل پوکی استخوان هستند و این رقم در مردان بیست درصد است. معمولا زمانی فرد از پوکی استخوان مطلع میشود که برای درمان فرصت زیادی ندارد. در چنین شرایطی یک شکستگی موجب بستری شدن بیمار میشود. آنچه که ما انجام دادیم این بود که از فناورینانو برای ایجاد مکمل کلسیم استفاده کردیم. ابعاد کپسول دارو به یک پنجم کپسولهای مکمل موجود در بازار کاهش پیدا کرد در نتیجه بلع دارو سادهتر شد.
وی افزود: همچنین جذب و اثربخشی مکمل بهبود قابل توجهی پیدا کرد. ما افرادی را داشتیم که ۷۰ ساله بودند، دو سال بود که پوکی استخوان آنها بهبود پیدا نکرده بود و حتی بدتر شده بودند. استفاده شش ماهه از این محصول مکمل کلسیم نانویی، به درمان پوکی استخوان این افراد کمک کرد. در تستهای سنجش پوکی استخوان سه منطقه سبز، زرد و قرمز وجود دارد. قرمز ناحیهای است که پوکی استخوان وجود دارد، زرد جایی است که درد استخوانی میتواند باشد و ناحیه سبز، بخش نرمال استخوانی است. بیمارانی که از این مکملهای نانویی کلسیم استفاده میکنند، از ناحیه قرمز خارج شده و وارد ناحیه زرد و حتی در بخش سبز قرار میگیرند. این نتایج یک پیشرفت قابل توجه در حوزه مکملهای کلسیم بود. در واقع افراد با سنین بالا امیدوارم می شوند که با یک زمین خوردن ساده، دچار شکستگی و مشکلات جدی نشوند.
گفتنی است؛ شرکت پدیده زیستی نانو برای محصولات سوسپانسیون نانومیلههای منیزیم هیدروکسی آپاتیت کربناته و پودر نانومیلههای منیزیم هیدروکسی آپاتیت کربناته گواهی نانومقیاس دریافت کرده است.
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