بازتاب جذب «مصطفی محمد» در سایت عراقی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال مس رفسنجان تحت هدایت ساکت الهامی به دنبال تقویت خود در نیم فصل دوم است و از همین رو مدیران این باشگاه در حال مذاکره با بازیکنان و باشگاه‌های مدنظر ساکت الهامی هستند تا شاهد کسب نتایج بهتری از تیم خود باشند.

در حالی که ۴ هفته تا پایان نیم فصل اول لیگ برتر زمان باقی مانده است، مدیران مس یک بازیکن عراقی دیگر را هم پس از منتظر محمد و علی عدنان به ترکیب تیم خود اضافه کردند تا جمع عراقی‌های این تیم به عدد ۳ برسد.

مصطفی محمد برادر منتظر محمد نام بازیکنی است که با تیم مس قرارداد امضا کرده اما هنوز بخش رسانه‌ای باشگاه مس رفسنجان از اعلام این خبر سر باز زده است. با این حال یک سایت عراقی به بازتاب خبر جذب محمد پرداخته و در خبر خود آورده است: پس از اینکه مصطفی محمد قرارداد خود را با باشگاه الزورا فسخ کرد با عقد قراردادی به مس رفسنجان پیوست تا این تیم را در لیگ برتر ایران همراهی کند.

مس رفسنجان در خط دفاعی آمار خوبی را از خود به ثبت نرسانده و با گذشت ۱۱ هفته ۱۱ بار دروازه این تیم در برابر حریفان باز شده و با الهامی امیدوار است تا با جذب این مدافع اوضاع خط دفاعی این تیم بهبود یابد.