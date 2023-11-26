مطالبه گری در فضای قرآنی کشور نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی تقی زاده ظهر یکشنبه در دیدار با فرماندار قاین با تأکید بر اینکه باید در مورد فعالیت‌های قرآنی در یکی- دو سال اخیر آسیب شناسی دقیقی داشته باشیم، اظهارکرد: فعالیت‌های قرآنی باید نیازهای واقعی در ابعاد فردی، اجتماعی و سیاسی را در حد انتظار تحت پوشش قرار دهد.

رئیس سازمان دارالقرآن کریم با تأکید بر اینکه در حد توان آسیب شناسی داشته‌ایم، بیان کرد: البته در شورای توسعه قرآنی نیز این رویکرد دنبال خواهد شد.

تقی زاده با اشاره به اینکه متناسب با این عرصه مقدس فعالیت‌های قرآنی و فضای مرتبط با آن امکانات قرار داده نشده است، یادآور شد: در برحه های محدودی که این توجه به فعالیت‌های قرآنی وجود داشته شاهد رشد و ارتقا بوده‌ایم.

وی با تأکید بر اینکه برخلاف انتظار برخی از افراد رغبت عمومی به فضای قرآنی بسیار ویژه بود، یادآور شد: نمونه آن را در استقبال مردم از برنامه‌های قرآنی در ماه رمضان سال جاری می‌توان مشاهده کرد که بسیار برجسته بود.

رئیس سازمان دارالقرآن کریم با تأکید بر اینکه در حوزه قرآنی ۷-۸ مسئله از جمله در حوزه زیر ساختی و وضعیت خانه‌های قرآنی شهری و روستایی وجود دارد، گفت: بررسی و حل این اتفاقات نیاز به پیگیری مستمر دارد.

تقی زاده با اشاره به اینکه در فضای قرآنی کشور جریان مطالبه گری نداریم، ادامه داد: این موضوع باعث می‌شود که در سطح کلان نتوانیم با قدرت موضوعات را پیش ببریم.

وی یادآور شد: با توجه به رویکرد فعلی جناب آقای حجت الاسلام قمی آینده خوبی را برای مباحث قرآنی کشور پیش بینی می‌کنم.