دانشجویان و طلاب ممتاز شاهد و ایثارگر یزد تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان یزد در این مراسم ضمن گرامیداشت هفته بسیج اظهار کرد: شما دانشجویان شاهد و ایثارگر از نسل غیرت، شهامت، شجاعت، مردانگی و ایستادگی در برابر دفاع از ناموس و وطن هستید.
حجتالاسلام عباس زارع افزود: هرکس با هر دینی باشد به وطنش عِرق دارد. پدران شما در آن زمان با شرایط سختی که وجود داشت برای دفاع از کشور رفتند تا مملکت را نگهدارند و شما دانشجویان باید خود را یک سر و گردن از دیگران بالاتر و سربلندتر بدانید.
وی بیا کرد: شما باید به پدران خود افتخار کنید که با جانفشانی جلوی ورود دشمن به کشور را گرفتند. اگر پدران شما نبودند، کشور به تلی از خاک تبدیل شده بود.
زارع تصریح کرد: حضور در بنیاد شهید باعث افتخار من است به این دلیل که خدمتگزار بهترین مردم هستم و دیگر ارگانها نیز وظیفه دارند که از این بنیاد حمایت کنند.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان یزد با تاکید بر اینکه ما باید به بسیجی بودن خود افتخار کنیم به سخنی از امامخمینی (ره) اشاره کرد و گفت: امام، آن مرجع عالیقدر با آن عظمت و شخصیتی که داشت از خدا میخواست او را با بسیجیان محشور گرداند و در نتیجه همه ما باید برای بسیجی بودن خود ارزش قائل شویم.
زارع تصریح کرد: طبق فرموده خداوند عاقبتبخیری برای کسانی است که ایستادگی میکنند. شما دانشجویان هرگز نباید خسته شوید. همه ما در معرض خطر قرار داریم افرادی هستند که خواسته یا ناخواسته قصد دارند ما را از مسیر خود منحرف کنند پس لازم است که دقت کنیم و مواظب باشیم و از خداوند بخواهید در این راه به شما کمک کند.
رفتار معاندان سبب گمنامی فرزندان شاهد و ایثارگر در دانشگاهها شده است
رییس دانشگاه یزد نیز در این مراسم ضمن تبریک هفته بسیج گفت: بنیاد شهید و ایثارگران استان و همچنین امور شاهد و ایثارگر دانشگاه همواره در تلاش هستند که بهترین خدمات به دانشجویان این گروه ارائه شود و این برای ما بسیار ارزشمند است و ما قدردان شما هستیم.
عباس کلانتری افزود: متاسفانه به دلیل جو بدی که به واسطه عدهای افراد معاند در جامعه و حتی دانشگاه وجود دارد، برخی از دانشجویان خانوادههای شاهد و ایثارگر تمایل ندارند که اعلام کنند فرزند جانباز یا شهید هستند. همواره این تصور وجود داشته که فرزندان شاهد و ایثارگر بدون گذراندن هیچ مرحلهای در دانشگاه پذیرفته شدهاند در صورتی که اینگونه نیست.
وی تصریح کرد: ایثارگران مایه فخر و مباهات ما هستند و شما دانشجویان باید با سربلندی فریاد بزنید که پدرانتان از همه زندگی خود گذشتند و با سختی بسیار جنگیدند و از مملکت خود دفاع کردند.
وی با بیان اینکه شما دانشجویان مایه مباهات ما هستید، اظهار کرد: برتر و ممتاز بودن شما دانشجویان و افتخاراتی که کسب کردهاید، بسیار ارزشمند است و این امر میتواند حجتی باشد علیه کسانی که مخالف راه و آرمانهای شما هستند.
کلانتری عنوان کرد: اینگونه مراسم باید در جمع دیگر دانشجویان برگزار شود تا دیگران هم بدانند شما فرزندان ایثارگر و شاهد میتوانید با درس خواندن به رتبههای برتر دست یابید.
در پایان مراسم از دانشجویان ممتاز با اهدای لوح سپاس تجلیل شد.
