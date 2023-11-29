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۸ آذر ۱۴۰۲، ۹:۱۷

سوپرلیگ بسکتبال غرب آسیا؛

جدال شهرداری گرگان با نماینده سوریه برای تثبیت صدرنشینی

جدال شهرداری گرگان با نماینده سوریه برای تثبیت صدرنشینی

تیم بسکتبال شهرداری گرگان برای تثبیت صدرنشینی خود در سوپرلیگ غرب آسیا شامگاه چهارشنبه در دیدار خانگی به مصاف الاهلی سوریه می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های شهرداری گرگان و الاهلی سوریه از گروه A رقابت‌های سوپرلیگ غرب آسیا و هفته دوم این رقابت‌ها برگزار می‌شود. این دیدار از ساعت ۲۰ شامگاه چهارشنبه در تالار بسکتبال آزادی آغاز خواهد شد.

تیم شهرداری گرگان در حالی میزبان این دیدار است که در هفته نخست مسابقات و در لبنان موفق به شکست ساجس شد و فعلاً هم امتیاز با حریف سوری خود در صدر جدول رده بندی گروه قرار دارد. الاهلی هم در هفته نخست مسابقات و در دیدار خانگی مقابل نفت صاحب برتری شده بود.

جدال شهرداری گرگان با نماینده سوریه برای تثبیت صدرنشینی

دیدار تیم‌های شهرداری گرگان و الاهلی سوریه نخستین دیدار هفته دوم سوپرلیگ غرب آسیا است. در چارچوب این هفته از رقابت‌ها روز پنجشنبه تیم‌های ساجس و نفت عراق به مصاف هم می‌روند.

کد مطلب 5952941

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