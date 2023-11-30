ایران به صادرکننده تجهیزات نظامی تبدیل شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر دریادار حبیب الله سیاری، معاون هماهنگ‌کننده ارتش در مراسم صبحگاه بسیج پایگاه مقاومت شهید عسگری دیوان محاسبات کشور به مؤلفه‌های قدرت ملی و قوی شدن در مقابل دشمنان اشاره کرد و گفت: امروز توانمندی‌های جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های مختلف به‌ویژه تجهیزات نظامی رشد و توسعه یافته و به یک خودکفایی رسیده‌ایم به‌طوری که صادرکننده انواع تجهیزات نظامی شدیم و تمام این موفقیت‌ها نیز به دلیل داشتن نیروی انسانی مؤمن، معتقد، متخصص، ایثارگر، شهادت‌طلب، ولایت‌مدار و بسیجی است که خوشبختانه در سرتاسر نیروهای مسلح وجود دارد و از پشتوانه خوب ملت ایران نیز برخورداریم.

وی که به مناسبت هفته بسیج سخنرانی می‌کرد با تسلیت شهادت حضرت زهرا (س) و گرامیداشت روز بسیج و روز نیروی دریایی ارتش اظهار داشت: بسیج یک تفکر است و باید همه در این مسیر حرکت کنیم.

امیر سیاری با اشاره به روز نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران بیان کرد: این روز یادآور دلاورمردی‌های رزمندگان دوران دفاع مقدس در هفتم آذر سال ۵۹ است، در حالی که ۶۷ روز از جنگ گذشته بود، دریادلان نیروی دریایی ارتش دشمن را شکست کامل دادند و امنیت کامل در خلیج فارس و تنگه هرمز برقرار شد.

معاون هماهنگ کننده ارتش در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عملیات طوفان الاقصی و دستاوردهای بزرگ آن اشاره کرد و گفت: در این عملیات، حرکت بزرگی انجام شد که از دستاوردهای آن می‌توان به یادآوری و احیا مجدد اهمیت مسئله فلسطین و فراموش نشدن آن در افکار عمومی جهان اشاره کرد.

امیر سیاری با بیان این‌که «در عملیات طوفان‌الاقصی زوایای پیدا و پنهان برخی از کشورها که با ارتش صهیونیستی همکاری می‌کردند آشکار شد»، افزود: در واقع این عملیات تاریخی و ماندگار هیمنه اسرائیل و این رژیم غاصب را در هم شکست. طوفان‌الاقصی و غافگیری‌های آن ثابت کرد که رژیم‌صهیونیستی قوی‌ترین ارتش در منطقه نیست و همه دنیا مشاهده کرد که چگونه در مقابل ارتش جهادی حزب‌الله دچار آسیب شد. همچنین در عملیات طوفان‌الاقصی، ناکارآمدی فناوری‌های رژیم صهیونسیتی در ابعاد مختلف آشکار شد و اینها نیز نشان از فرسایش ارتش رژیم غاصب است. جنگ غزه سبب شد رژیم صهیونسیتی که هیچ گاه به خود اجازه مذاکره با حماس را نمی‌داد، با این جنبش که یکی از عناصر مهم مقاومت به‌شمار می‌رود وارد مذاکره و برای آتش‌بس به توافق برسد.

وی به دیگر دستاوردهای مهم عملیات طوفان الاقصی اشاره کرد و افزود: در این عملیات، محور جدید مقاومت (یمنی‌ها) وارد کارزار شد و امروز افکار عمومی جهان نیز حامی فلسطین هستند و کشورهای مختلف با تغییر موضع به سمت مسلمانان و فلسطین گرایش شدیدی پیدا کرده‌اند.