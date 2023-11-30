سهم ۳۶ میلیونی کرمانشاه در طرح ملی کاشت یک میلیارد درخت

به گزارش خبرنگار مهر، انشاالله کولانی ظهر پنجشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که با موضوع اجرای طرح ملی کاشت یک میلیارد درخت در کشور در سالن جلسات اداره کل منابع طبیعی کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد: این طرح برای مدت چهار سال از طریق جهاد کشاورزی کشور دنبال می‌شود که در این طرح استان کرمانشاه به کاشت سالانه ۹ میلیون درخت متعهد شده است‌.

وی افزود: طرح ملی کاشت یک میلیارد درخت در استان کرمانشاه بر مبنای پتانسیل‌های موجود انجام خواهد گرفت که علاوه مکان‌های مشخص شده در سه نهالستان استان این طرح به طور ویژه انجام خواهد گرفت که آئین نمادین اجرای طرح کشوری کاشت یک میلیارد درخت در کرمانشاه در روز شنبه در دانشگاه صنعتی همزمان با سراسر کشور برگزار خواهد شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه تصریح کرد: آغاز طرح درختکاری در استان کرمانشاه با ۵۰۰ اصله درخت در سال ۱۴۰۲ شامل گونه‌های بلوط، اقاقیا، توت، افرا و سرو و.. خواهد بود که با توجه به برنامه ریزی انجام شده در برخی دیگر از شهرستان‌های کرمانشاه از جمله قصرشیرین ۶ هزار و ۵۰۰ اصله نهال کاشته خواهد شد.

کولانی با تاکید بر سهم ۳۶ میلیونی کاشت نهال در استان کرمانشاه، خاطر نشان کرد: بر اساس سهمیه در نظر گرفته شده بر هر شهرستان استان کرمانشاه سالانه باید ۹ میلیون و ۱۰۰ هزار اصله نهال بکارد که بر اساس تقسیم بندی سهم ارگان این رقم تا چهار سال آینده تحقق خواهد یافت.

وی ادامه داد: علاوه بر روز درختکاری یازدهم آذر ماه روز به عنوان روز ملی درختکاری برای یک میلیارد اصله نهال در کشور معین شده که تا زمان تحقق آن هر ساله در این روز مراسم سراسری درخت خواهیم داشت.