به گزارش خبرگزاری مهر، پیرحسین کولیوند در مراسم اختتامیه دوره «نقش بسیج جامعه پزشکی در جبهه مقاومت» گفت: در حالی که کارکنان جمعیت هلال احمر غزه و بیمارستان‌ها مورد حمله قرار گرفتند اما آنان تا پای جان کار و به مجروحین رسیدگی کردند.

وی اظهار کرد: از روز اول وقوع جنگ در غزه شروع به ارتباط گیری با همتایان خود کرده و نحوه ارسال کمک‌ها را بررسی کردیم.

رئیس جمعیت هلال احمر ادامه داد: گرفتن بیانیه‌های مختلف از کمیته بین المللی صلیب سرخ و سایر نهادهای بین المللی از دیگر اقدامات و پیگیری‌های ما بود که پاسخ‌های خوبی هم دریافت کردیم.

وی ادامه داد: با رؤسای هلال احمر کشورهای مصر، اردن، عراق و سوریه در منطقه نیز هر روز تماس و هماهنگی داشته و از طرف دیگر جمع آوری کمک‌های مردمی را آغاز کردیم.

کولیوند گفت: کمک و تلاش برای برقراری آتش بس و ورود روزانه ۱۵ کامیون اقلام ضروری برای مردم غزه از دیگر تلاش‌های انجام شده در زمان جنگ بود. وی افزود: در حال حاضر در شرایط آتش بس روزانه ۱۲۰ تا ۱۲۵ کامیون وارد غزه می‌شود در حالی که نیاز است این عدد به ۲۰۰ کامیون افزایش یابد زیرا مردم غزه با سختی مواجه هستند.

کولیوند تصریح کرد: مستندسازی تمام اقدامات ضد بشری و ثبت آنها اقدام مؤثری است که با کمک گرفتن از هلال احمر ۸۶ کشور در این راستا انجام شده و با توجه به اعلام واحد حقوقی صلیب سرخ مبنی بر وجود امکان اعلام جرم از سوی جمعیت‌های هلال احمر کشورها، اقدام در این رابطه آغاز شده است.

وی گفت: متن حقوقی در این رابطه آماده شده و ۸۶ کشور همراه هم هستیم و خوشبختانه انسجام خوبی علیه این رژیم غاصب شکل گرفته است.

کولیوند بیان کرد: همچنان آماده کمک به غزه و برپایی سه بیمارستان صحرایی مجهز برای درمان مجروحین جنگ هستیم.

وی در ادامه با اشاره به خدمات هلال‌احمر، بسیاری از این خدمات را با حضور مؤثر خانواده‌های شهدا، میسر دانست و افزود: خانواده شهدا در تمامی میادین حاضر و به شکلی مؤثر حضور دارند.

وی گفت: جمعیت هلال احمر ۴۹۰ شهید در دوران دفاع مقدس تقدیم انقلاب اسلامی‌کرد و همچنان این جمعیت در حال نقش آفرینی مؤثر در عرصه خدمت به انقلاب و مردم است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه مسیر بسیج، دنبال کردن کار خیر و کمک است، بیان کرد: در بحث دفاع از غزه بسیاری از بسیجیان ثبت نام کردند که اگر مسیر باز می‌شد با جان و دل می‌رفتند کما اینکه در تمام برهه‌ها بسیج جایگاه خود را نشان داده است.

کولیوند اظهار کرد: یک بسیجی همیشه دنبال آسایش و آرامش برای دیگران است.

وی با بیان اینکه پاسخ به نیازهای اساسی کشور از سوی بسیجیان در اولین زمان ممکن محقق می‌شود، افزود: ایام کرونا و همت بسیجیان در کمک به مردم و رفع تهدید آن بسیار مؤثر و نمونه‌ای از حضور پر رنگ آن‌ها در خط مقدم دشواری‌ها بود.

وی ادامه داد: این روحیه بسیجی و شهادت طلبی به بسیاری از کشورها انتقال یافته است.

وی امور جمعیت هلال احمر را با حضور مؤثر بسیجیان موفقیت آمیز دانست و افزود: بسیجیان در تمامی میادین حضوری مؤثر دارند و نگاه داوطلبان ما نیز منطبق بر همین دیدگاه است.