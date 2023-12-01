به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، سرایا القدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین اعلام کرد: مبارزان ما در حال نبرد سنگین با نظامیان دشمن در اطراف بیمارستان الرنتیسی در محله النصر در شهر غزه هستند.

رسانه‌های رژیم صهیونیستی از شنیده شدن صدای آژیر خطر در اشدود و هشفیلاه خبر دادند.

گردان‌های قسام در پاسخ به کشتار غیرنظامیان فلسطینی در غزه شهر اشغالی اشدود را هدف حمله موشکی قرار داده است.

مقاومت اعلام کرد که گروهی از پیاده نظام رژیم صهیونیستی را که در داخل ساختمانی در بیت حانون پناه گرفته بودند، با ۴ راکت ضدزره هدف قرار داده است.

قسام همچنین از حملات شدید خمپاره‌ای به مرکز تجمع نظامیان دشمن صهیونیست در شمال و جنوب شهر غزه خبر داد.

همزمان منابع خبری از حملات موشکی مقاومت فلسطین به تل آویو خبر دادند.