۹۳ هزار هیأت مذهبی در کشور فعال هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مجید باباخانی شامگاه جمعه در مراسم افتتاحیه دوره آموزشی «ماه»، در جمع مخاطبان این دوره با محوریت معرفت و مهارتافزایی هیأتها، تشکلهای دینی، سمنها و مجموعههای مردم نهاد استان اردبیل، اظهار کرد: هدف از برگزاری این دورهها تقویت کیفی و کمی مجموعه و تشکلهایی است که فراتر از مناسک مذهبی فعالیت کرده و در حال ارائه خدمات به مردم هستند.
وی تصریح کرد: استان اردبیل دومین استان برای برگزاری دوره توانمندسازی و مهارتافزایی هیأتهای مذهبی، سمنها و تشکلهای مردم نهاد در کشور است که با همکاری شایسته اداره کل تبلیغات اسلامی استان اردبیل برگزار میشود.
رئیس تشکلهای دینی کشور از فعالیت ۹۳ هزار هیأت مذهبی در کشور خبر داد و گفت: در سراسر کشور تعداد ۹۳ هزار هیأت مذهبی با مجوز رسمی از سازمان تبلیغات اسلامی فعالیت میکنند که برگزاری این دورههای آموزشی سبب میشود که هیأتها برای مبارزه تمدنی با دشمن آماده شده و به ابزار رسانه و روش صحیح ارتباط با نوجوانان مجهز شوند.
حجتالاسلام باباخانی افزود: ایجاد زمینه و فراهمسازی امکانات و محتوای آموزشی برای بهرهمندی بیش از پیش از ظرفیت بانوان در هیأتهای مذهبی از دیگر اهداف برگزاری دوره آموزشی مهارتافزایی هیأتهای مذهبی است که در این دوره آموزشی اساتید طراز اول کشوری به این امر میپردازند.
هیأتهای مذهبی عرصهای برای تربیت نسل جوان جامعه است
نماینده ولی فقیه در سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل نیز در این مراسم خاطرنشان کرد: در آوردگاه تمدنی بر اساس بیانیه گام دوم انقلاب که مقام معظم رهبری منشور آن را بیان کردند، هیأتهای مذهبی نقش مهمی ایفا میکنند که نیازمند تقویت محتوایی در این زمینه هستند.
حجتالاسلام حسین علیی اضافه کرد: هر نهاد اجتماعی که بخواهد در آوردگاه تمدنی به ویژه در عرصه عقلانیت و حقانیت اسلام ناب محمدی نقشآفرینی کند، باید مهارتهای خود را در فعالیتهای فرهنگی و تربیتی تقویت کرده و سپس وارد عرصه فرهنگی شود که این دورهها از اهمیت بالایی در توانمندسازی گروههای هدف برخوردار است.
فعالیت ۱۵۰۰ هیأت مذهبی در استان اردبیل
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اردبیل نیز در آئین افتتاحیه این دوره آموزشی، به فعالیت یکهزار و ۵۰۰ هیأت مذهبی در استان اشاره کرد و ادامه داد: در دوره آموزشی مهارتافزایی علاوه بر هیأتهای مذهبی، تشکلهای مردمی مانند بسیج، کانونهای فرهنگی، هنری مساجد، انجمنهای اسلامی و سمنهای مردم نهاد حضور دارند که از هر تشکل چهار نفر اعم از مدیران، رابطان، فعالان رسانهای و فعالان تربیتی در مجموع ۱۳۰ تشکل از برادران و خواهران در کلاسهای آموزشی شرکت میکنند.
حجتالاسلام قاسم جعفرزاده به بازخورد و نتیجه این دوره آموزشی اشاره کرد و گفت: هیأتهای مذهبی پس از فراگیری آموزشهای لازم میتوانند با نقشآفرینی مؤثر در زمینه جریانسازی و گفتمانسازی انقلاب اسلامی و نیز تقویت جریان تشکلهای دینی و حلقههای میانی اثرگذار باشند.
به گزارش خبرنگار مهر، دوره آموزشی «ماه» با محوریت معرفت و مهارتافزایی هیأتها، تشکلهای دینی، سمنها و مجموعههای مردم نهاد استان اردبیل ۱۱ آذرماه در مجموعه فرهنگی صالحین سپاه اردبیل برگزار میشود.
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