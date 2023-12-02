به گزارش خبرگزاری مهر، ویژه برنامه «در سوگ ریحان» همزمان با با ایام فاطمیه با حضور مادران شهدا توسط فرهنگسرای نهج البلاغه فردا یکشنبه ۱۲ آذر در منزل شهید نوجوان علی یزدانیان برگزار می‌شود.

سلسله برنامه‌های عزاداری نوجوانان در ایام سوگواری شهادت حضرت زهرا (سلام الله علیها) با هدف ساخت هویت اجتماعی نوجوانان بر اساس فرهنگ ایرانی اسلامی و تکریم خانواده‌های معظم شهدا توسط سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران طراحی و برنامه‌ریزی شده و در مناطق مختلف شهر تهران اجرا می‌شود.

این‌برنامه فردا یکشنبه ۱۲ آذر از ساعت ۱۶:۳۰ در منزل شهید علی یزدانیان برگزار می‌شود.