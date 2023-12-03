رتبه اردبیل در سرانه بیمه بیستم کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، یعثوب نژادمحمد شامگاه شنبه در همایش فعالان صنعت بیمه در اردبیل، اظهار کرد: ۱۳ آذر روز ملی بیمه است که تلاشگران این عرصه سعی دارند تا در ارتقای صنعت بیمه و توسعه این فرهنگ در جامعه کوشا عمل کنند.
وی تصریح کرد: در توسعه و رونق اقتصادی و سرمایهگذاری نقش بیمهها بر هیچکس پوشیده نیست و قطعاً نهادهای بیمهای و مالی اصلیترین عنصر محرک سرمایهگذاری و توسعه اقتصادی هستند و قطعاً در این صحنه نقشآفرین اصلی به شمار میروند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل به مشکلات و تنگناهای بیمهای و تأمین منابع مالی از سوی بانکهای عامل اشاره کرد و گفت: بیش از ۹۹ درصد تأمین منابع مالی در استان اردبیل از سوی بانکها انجام میشود که ضریب اتکای تأمین منابع مالی و سرمایهای به بانکها بسیار بالا است.
نژادمحمد افزود: به دلیل محدودیت پرداخت تسهیلات ما در استان و در مسیر رونق محیط کسب و کار با نارضایتی از بانکها در تأمین منابع مالی روبهرو هستیم که ضرورت دارد در این زمینه با تدبیری مناسب موانع برطرف و طرحهای اقتصادی و تولیدی مورد حمایت قرار گیرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: در تأمین منابع مالی باید از شیوههای دیگر به ویژه بورس و صدور اوراق اسلامی استفاده شده و با ریسک پایینتر امکان ارائه خدمات فراهم آید.
نژادمحمد اضافه کرد: شاخصهای بیمهای در کشور ما با کشورهای توسعه یافته شکاف عمیقی پیدا کرده به طوری که ضریب نفوذ بیمه و سهم صنعت بیمه در اقتصاد کشور ما در مقایسه با میانگین جهانی بسیار پایین است.
وی بیان کرد: در استان اردبیل نیز در اکثر شاخصها جایگاه استان اردبیل در صنعت بیمه بیست و سوم و بیست و چهارم است در حالی که در سال گذشته از حق بیمه پرداخت شده در کشور که بالغ بر یکهزار و ۸۵۰ میلیارد تومان بوده، سهم این استان ۱.۱ دهم درصد بوده است.
نژادمحمد جایگاه بیستم استان اردبیل را در پرداخت حق بیمه سرانه، ضریب نفوذ بیمهای و همچنین رتبه پانزدهم در ضریب نفوذ بیمهای یادآور شد و ادامه داد: امیدواریم با رفع کاستیها و نگرانیها در صنعت بیمه و جلب اعتماد مشتریان در پرداخت به موقع خسارت، بیمهها بتوانند نقشآفرین اصلی در توسعه اقتصادی استان باشند.
وی توجه به ظرفیتهای خالی و بهرهبرداری از آنها را در توسعه صنعت بیمه همراه با تقویت نظام بانکی یادآور شد و تصریح کرد: اشاعه فرهنگ بیمه به ویژه بیمه عمر و خانواده و تغییر نگرش به صنعت بیمه با اصلاح قوانین و مقررات بسیار مهم و اساسی است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل گفت: انتظار میرود واحدهای تولیدی بزرگ استان حق بیمه خود را در این استان پرداخت کرده و امکان تقویت صنعت بیمه را فراهم کنند تا بخشی از دغدغهها و نگرانیها در این بخش رفع شود.
در این مراسم دبیر شورای هماهنگی بیمههای استان اردبیل به برگزاری این همایش به همت بیمه دی اشاره کرد و افزود: امیدواریم با کارهای علمی، پژوهشی و دقیق بتوانیم آسیبها و نگرانیها را در صنعت بیمه برطرف کنیم.
حسین میکاییلوند با گرامیداشت ۱۳ آذر روز تأسیس بیمه خاطرنشان کرد: بیمهها در استان اردبیل تلاش میکنند تا با حمایت از گروههای مختلف زمینه توانمندی صنعت بیمه و فرهنگسازی را در این بخش فراهم کنند که در همین راستا در هفته بیمه زنگ آشنایی بیشتر دانشآموزان با بیمه در استان اردبیل نواخته شد.
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