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۱۲ آذر ۱۴۰۲، ۱۰:۱۵

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی اردبیل:

رتبه اردبیل در سرانه بیمه بیستم کشور است

رتبه اردبیل در سرانه بیمه بیستم کشور است

اردبیل- مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل گفت: استان اردبیل با داشتن ۲۱ شرکت بیمه‌ای در پرداخت حق بیمه جایگاه بیستم کشور را به خود اختصاص داده است.

به گزارش خبرنگار مهر، یعثوب نژادمحمد شامگاه شنبه در همایش فعالان صنعت بیمه در اردبیل، اظهار کرد: ۱۳ آذر روز ملی بیمه است که تلاشگران این عرصه سعی دارند تا در ارتقای صنعت بیمه و توسعه این فرهنگ در جامعه کوشا عمل کنند.

وی تصریح کرد: در توسعه و رونق اقتصادی و سرمایه‌گذاری نقش بیمه‌ها بر هیچکس پوشیده نیست و قطعاً نهادهای بیمه‌ای و مالی اصلی‌ترین عنصر محرک سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی هستند و قطعاً در این صحنه نقش‌آفرین اصلی به شمار می‌روند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل به مشکلات و تنگناهای بیمه‌ای و تأمین منابع مالی از سوی بانک‌های عامل اشاره کرد و گفت: بیش از ۹۹ درصد تأمین منابع مالی در استان اردبیل از سوی بانک‌ها انجام می‌شود که ضریب اتکای تأمین منابع مالی و سرمایه‌ای به بانک‌ها بسیار بالا است.

نژادمحمد افزود: به دلیل محدودیت پرداخت تسهیلات ما در استان و در مسیر رونق محیط کسب و کار با نارضایتی از بانک‌ها در تأمین منابع مالی روبه‌رو هستیم که ضرورت دارد در این زمینه با تدبیری مناسب موانع برطرف و طرح‌های اقتصادی و تولیدی مورد حمایت قرار گیرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: در تأمین منابع مالی باید از شیوه‌های دیگر به ویژه بورس و صدور اوراق اسلامی استفاده شده و با ریسک پایین‌تر امکان ارائه خدمات فراهم آید.

نژادمحمد اضافه کرد: شاخص‌های بیمه‌ای در کشور ما با کشورهای توسعه یافته شکاف عمیقی پیدا کرده به طوری که ضریب نفوذ بیمه و سهم صنعت بیمه در اقتصاد کشور ما در مقایسه با میانگین جهانی بسیار پایین است.

وی بیان کرد: در استان اردبیل نیز در اکثر شاخص‌ها جایگاه استان اردبیل در صنعت بیمه بیست و سوم و بیست و چهارم است در حالی که در سال گذشته از حق بیمه پرداخت شده در کشور که بالغ بر یک‌هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان بوده، سهم این استان ۱.۱ دهم درصد بوده است.

نژادمحمد جایگاه بیستم استان اردبیل را در پرداخت حق بیمه سرانه، ضریب نفوذ بیمه‌ای و همچنین رتبه پانزدهم در ضریب نفوذ بیمه‌ای یادآور شد و ادامه داد: امیدواریم با رفع کاستی‌ها و نگرانی‌ها در صنعت بیمه و جلب اعتماد مشتریان در پرداخت به موقع خسارت، بیمه‌ها بتوانند نقش‌آفرین اصلی در توسعه اقتصادی استان باشند.

وی توجه به ظرفیت‌های خالی و بهره‌برداری از آنها را در توسعه صنعت بیمه همراه با تقویت نظام بانکی یادآور شد و تصریح کرد: اشاعه فرهنگ بیمه به ویژه بیمه عمر و خانواده و تغییر نگرش به صنعت بیمه با اصلاح قوانین و مقررات بسیار مهم و اساسی است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل گفت: انتظار می‌رود واحدهای تولیدی بزرگ استان حق بیمه خود را در این استان پرداخت کرده و امکان تقویت صنعت بیمه را فراهم کنند تا بخشی از دغدغه‌ها و نگرانی‌ها در این بخش رفع شود.

در این مراسم دبیر شورای هماهنگی بیمه‌های استان اردبیل به برگزاری این همایش به همت بیمه دی اشاره کرد و افزود: امیدواریم با کارهای علمی، پژوهشی و دقیق بتوانیم آسیب‌ها و نگرانی‌ها را در صنعت بیمه برطرف کنیم.

حسین میکاییل‌وند با گرامیداشت ۱۳ آذر روز تأسیس بیمه خاطرنشان کرد: بیمه‌ها در استان اردبیل تلاش می‌کنند تا با حمایت از گروه‌های مختلف زمینه توانمندی صنعت بیمه و فرهنگ‌سازی را در این بخش فراهم کنند که در همین راستا در هفته بیمه زنگ آشنایی بیشتر دانش‌آموزان با بیمه در استان اردبیل نواخته شد.

کد مطلب 5955887

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