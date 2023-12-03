  1. استانها
  2. کردستان
۱۲ آذر ۱۴۰۲، ۹:۱۰

مدیر ستاد اقامه نماز کردستان:

۵۷ دستگاه کردستان در حوزه نماز براساس سامانه سجاده ارزیابی شدند

۵۷ دستگاه کردستان در حوزه نماز براساس سامانه سجاده ارزیابی شدند

سنندج_ مدیر ستاد اقامه نماز استان کردستان گفت: ۵۷ دستگاه استان در حوزه نماز براساس سامانه سجاده ارزیابی شدند که از این تعداد ۱۵ دستگاه بالای ۹۰۰ امتیاز کسب کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر عظیمی صبح یکشنبه در جلسه ستاد اقامه نماز کردستان اظهار کرد: تدوین و نهایی‌سازی سند بیست ساله نماز استان، تأمین اساتید از مرکز تخصصی قم و اعزام آنان به دستگاه‌ها برای آموزش برنامه‌های هدف‌گذاری شده و انجام نظارت‌های میدانی با نمازخانه‌های مواصلاتی، جایگاه‌های سوخت و مجتمع‌های خدماتی از جمله برنامه‌های ستاد اقامه نماز کردستان است.

وی بیان کرد: فرهنگ‌سازی و توسعه و ترویج اقامه نماز با جدیت در دستور کار است و از ظرفیت صدا و سیما و رسانه‌ها در این راستا بهره خواهیم برد.

عظیمی تشکیل دو جلسه کمیسیون تخصصی اجلاس سراسری نماز در استان با حضور دستگاه‌های عضو ستاد و پیگیری تأمین امام جماعت دستگاه‌ها را از دیگر اقدامات در دست پیگیری استان عنوان کرد.

مدیر ستاد اقامه نماز کردستان به اجرای دومین جشنواره فجر تا فجر پرداخت و عنوان کرد: این جشنواره در استان در حال حاضر در استان در حال اجرا است و تلاش شده تا زمینه مشارکت همه علاقمندان در این جشنواره فراهم شود.

وی به برگزاری سی‌امین اجلاس نماز پرداخت و بیان کرد: این اجلاس قرار است در دی‌ماه برگزار شود و در این اجلاس مشکلات حوزه نماز مطرح با تمرکز بر ترویج نماز بین نسل نو مطرح خواهد شد.

عظیمی اضافه کرد: از ۵۷ دستگاه ارزیابی شده استان براساس سامانه سجاده تعداد ۱۵ دستگاه بالای ۹۰۰ امتیاز کسب کردند.

وی تصریح کرد: برخی ادارات مکانی برای نمازخانه در نظر گرفته‌اند که مناسب نیست و نیاز است نسبت به تأمین نمازخانه مناسب در ادارات اقدام کنند.

وی به مهمترین مسائلی که باید در جذب نسل نو به سمت نماز مورد توجه قرار گیرد پرداخت و اعلام کرد: برگزاری دوره‌های آموزشی برای هیأت امنا و خادمین مساجد در خصوص شیوه‌های جذب نسل نو به مسجد اثرگذار است.

مدیر ستاد اقامه نماز کردستان، برگزاری دوره‌های آموزشی و شیوه‌های دعوت به نماز برای ائمه جماعت مساجد، متنوع کردن مراسم و برنامه‌های نماز در مدارس، دعوت از نوجوانان و جوانان در برگزاری جشنواره‌ها، همایش‌های مذهبی در مساجد و مدارس، بکارگیری روحانی جوان باور به عنوان امام جماعت در مدارس و مساجد را از دیگر مواردی دانست که باید برای جذب نسل نو به نمازخانه مورد توجه باشد.

عظیمی یادآور شد: مجهز کردن کتابخانه‌های مساجد، مدارس و دانشگاه‌ها به کتاب‌های مذهبی بویژه نماز و ایجاد پیوند و هماهنگی لازم بین مساجد، مدارس، دانشگاه‌ها و اولیای دانش‌آموزان و دانشجویان و تهیه فیلم و چاپ کتب مناسب در مورد نماز نیز باید مورد توجه اعضای شورای اقامه نماز قرار گیرد.

کد مطلب 5955985

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها