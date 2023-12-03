۵۷ دستگاه کردستان در حوزه نماز براساس سامانه سجاده ارزیابی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر عظیمی صبح یکشنبه در جلسه ستاد اقامه نماز کردستان اظهار کرد: تدوین و نهاییسازی سند بیست ساله نماز استان، تأمین اساتید از مرکز تخصصی قم و اعزام آنان به دستگاهها برای آموزش برنامههای هدفگذاری شده و انجام نظارتهای میدانی با نمازخانههای مواصلاتی، جایگاههای سوخت و مجتمعهای خدماتی از جمله برنامههای ستاد اقامه نماز کردستان است.
وی بیان کرد: فرهنگسازی و توسعه و ترویج اقامه نماز با جدیت در دستور کار است و از ظرفیت صدا و سیما و رسانهها در این راستا بهره خواهیم برد.
عظیمی تشکیل دو جلسه کمیسیون تخصصی اجلاس سراسری نماز در استان با حضور دستگاههای عضو ستاد و پیگیری تأمین امام جماعت دستگاهها را از دیگر اقدامات در دست پیگیری استان عنوان کرد.
مدیر ستاد اقامه نماز کردستان به اجرای دومین جشنواره فجر تا فجر پرداخت و عنوان کرد: این جشنواره در استان در حال حاضر در استان در حال اجرا است و تلاش شده تا زمینه مشارکت همه علاقمندان در این جشنواره فراهم شود.
وی به برگزاری سیامین اجلاس نماز پرداخت و بیان کرد: این اجلاس قرار است در دیماه برگزار شود و در این اجلاس مشکلات حوزه نماز مطرح با تمرکز بر ترویج نماز بین نسل نو مطرح خواهد شد.
عظیمی اضافه کرد: از ۵۷ دستگاه ارزیابی شده استان براساس سامانه سجاده تعداد ۱۵ دستگاه بالای ۹۰۰ امتیاز کسب کردند.
وی تصریح کرد: برخی ادارات مکانی برای نمازخانه در نظر گرفتهاند که مناسب نیست و نیاز است نسبت به تأمین نمازخانه مناسب در ادارات اقدام کنند.
وی به مهمترین مسائلی که باید در جذب نسل نو به سمت نماز مورد توجه قرار گیرد پرداخت و اعلام کرد: برگزاری دورههای آموزشی برای هیأت امنا و خادمین مساجد در خصوص شیوههای جذب نسل نو به مسجد اثرگذار است.
مدیر ستاد اقامه نماز کردستان، برگزاری دورههای آموزشی و شیوههای دعوت به نماز برای ائمه جماعت مساجد، متنوع کردن مراسم و برنامههای نماز در مدارس، دعوت از نوجوانان و جوانان در برگزاری جشنوارهها، همایشهای مذهبی در مساجد و مدارس، بکارگیری روحانی جوان باور به عنوان امام جماعت در مدارس و مساجد را از دیگر مواردی دانست که باید برای جذب نسل نو به نمازخانه مورد توجه باشد.
عظیمی یادآور شد: مجهز کردن کتابخانههای مساجد، مدارس و دانشگاهها به کتابهای مذهبی بویژه نماز و ایجاد پیوند و هماهنگی لازم بین مساجد، مدارس، دانشگاهها و اولیای دانشآموزان و دانشجویان و تهیه فیلم و چاپ کتب مناسب در مورد نماز نیز باید مورد توجه اعضای شورای اقامه نماز قرار گیرد.
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