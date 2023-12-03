اصل۴۹ فقط مربوط به قبل انقلاب نیست/به ساخت یک میلیون مسکن مکلفیم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور در «دومین همایش ملی مسؤولیت اجرای قانون اساسی» در سالن اجلاس سران، اظهار کرد: قانون اساسی یکی از اساس قوانین و مقررات و ارتباطات میان بخش‌های مختلف و اساس نظام اسلامی است که تشکیلات و ساختار نظام اسلامی را به ما آموخته است.

وی با اشاره به مباحث مربوط به ولایت فقیه، ادامه داد: نظریه ولایت فقیه برای امام (ره) بود و قبل از امام هم بزرگان دیگری بحث ولایت فقیه را در کتب خود دارند. صاحب نظریه و دکترین ولایت فقیه در دوران معاصر امام (ره) هستند که در شکل کتاب حکومت اسلامی در اختیار همگان قرار گرفت. این نظریه با ساختار سازی که شهید بزرگوار آقای بهشتی و خبرگان قانون اساسی داشتند، تلاش کردند و برای این نظریه ساختار سازی کردند که نمود آن «قانون اساسی» است.

یکی از افتخارات جمهوری اسلامی این است که تمام نهادها مبتنی بر رأی مردم است

رئیس جمهور افزود: قانون اساسی ما از مترقی‌ترین قوانین اساسی دنیاست. وی با بیان اینکه از افتخارات جمهوری اسلامی ایران آن است که تمام نهادها و ساختارها مبتنی بر رأی مردم است، تصریح کرد: اگر امام راحل می‌فرمودند میزان رأی ملت است حقیقتاً مردم‌باور بودند. رئیسی با اشاره به انطباق همه رفتارها با قانون اساسی، افزود: طبیعتاً شورای نگهبان مراقبت می‌کند قوانینی که تصویب می‌شود، خلاف قانون اساسی نباشد.

رئیس‌جمهور در بخش دیگری از اظهارات خود با بیان اینکه حمایت از مظلومان که در اصول قانون اساسی است، اساس و مبنای کار ماست تاکید کرد: از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، حمایت از فلسطین به عنوان مسئله اول جهان اسلام توسط امام راحل اعلام شد و اکنون نیز حمایت از غزه در دستور کار ما قرار دارد.

نمی‌توانیم از حمایت فلسطین دست برداریم

رئیسی با تاکید بر اینکه نمی‌توانیم از حمایت فلسطین دست برداریم افزود: خوشبختانه این روزها پرده‌ها کنار رفته و تبعیض نژادی، قتل، کشتار، بی عدالتی و ظلم رژیم صهیونیستی بر جهانیان روشن شده است. رئیس‌جمهور با اشاره به شهادت ۶ هزار کودک در غزه، افزود: دست انتقام الهی از شهادت این کودکان بیرون خواهد آمد و به حکومت جعلی صهیونیستی خاتمه خواهد داد.

وی افزود: سال گذشته در همین‌جا گفتم که یکی از دوستان آقای «ماندلا» به من گفت که تمام قوانین دنیا را بررسی کردم تا قانون اساسی آفریقای جنوبی را بنویسم و در بین همه کشورها دیدم که قانون اساسی جمهوری اسلامی، مترقی‌ترین قانون است چراکه هم دموکراسی و هم آرمان، در آن دیده شده است.

در مباحث اقتصادی باید به مردم میدان بدهیم

رئیسی با تاکید بر اینکه دولت مردمی باید در مباحث اقتصادی به مردم و فعالان اقتصادی میدان بدهد، افزود: زمینه برای سرمایه‌گذاری و کار برای بخش خصوصی آماده است؛ از مهم‌ترین کارهای دولت، توانمندسازی بخش خصوصی است. رئیس‌جمهور تصریح کرد: واگذاری، پایان‌بخش کار دولت نیست بلکه آغاز کار دولت است؛ لذا واگذاری باید با حمایت از بخش‌های خصوصی انجام شود.

وی با اشاره به مسئله «عدالت» و جایگاه آن در قانون اساسی گفت: عدالت، از مبانی قانون اساسی است. در مبانی دینی ما بعد از مسئله توحید، بر هیچ مقوله‌ای به اندازه عدالت تاکید نشده است؛ عدالت فراگیرترین مفهوم در میان مفاهیم دینی ماست.

رئیس‌جمهور با اشاره به برگزاری انتخابات در کشور، افزود: اگر گروه‌ها و احزاب به مبانی قانون اساسی عمل نکنند، کارها به درستی پیش نخواهند رفت؛ لذا قانون‌مداری و مسئولیت‌پذیری یک ارزش است. رئیسی ادامه داد: در اصل ولایت‌فقیه و بعد از قرن ۴ و ۵ و پس از مرحوم شیخ طوسی، بزرگان و فقها همگی در آثار خود به موضوع ولایت‌فقیه پرداخته اند اما نظریه امام خمینی (ره) کامل و جامع‌تر است.

رئیسی با بیان اینکه باید تلاش شود تا به اقتصاد بخش خصوصی رونق داده شود و در مسیر مردمی‌کردن اقتصاد پیش برویم، اظهار کرد: کار فعالان اقتصادی به شکل قانونی و حقوقی و قضائی باید تضمین شود والبته تضمین سود و بهره سرمایه فعالان اقتصادی در قوانین کشور دیده شده است. وی افزود: در سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و اقتصاد مقاومتی که سیاست‌های آن ابلاغ شد، این تضمین وجود دارد.

اصل ۴۹ قانون اساسی، فقط مربوط به قبل انقلاب نیست

رئیس‌جمهور ادامه داد: فعالیت بخش تعاونی در کشور بسیار اثرگذار است و باید اقتصاد تعاونی فعال شود؛ اقدامات در این زمینه کافی نیست. بخش خصوصی، تعاونی و دولتی در قانون اساسی در کنار همدیگر ذکر شده‌اند.

وی با بیان اینکه قانون اساسی ارتباط بخش‌های مختلف و اساس تشکیلات و ساختار نظام اسلامی را به ما آموخته است، گفت: در قانون اساسی، موارد مختلفی از ارتباطات فرهنگی و سیاسی تا روابط داخلی و خارجی و نهادها و ساختارهای ضروری پیشرفت کشور، دیده شده است.

رئیسی با اشاره به اصل ۴۹ قانون اساسی ادامه داد: برخی تصورشان این است که این اصل، مربوط به قبل از انقلابی‌هاست؛ اصل ۴۹ قانون اساسی و استرداد اموال نامشروع از قبل انقلاب اسلامی تاکنون پابرجاست و هرگاه کسی، اموال نامشروع کسب کند، باید آن را به بیت‌ المال مسترد کند و این اصل کارآمد در حوزه‌های مختلف همچنان پابرجاست است.

رئیس‌جمهور افزود: هیچ فردی حق ندارد مال نامشروع، مال کسب شده از غصب، رشوه، روابط ناسالم و دست اندازی به حقوق بیت‌ المال داشته باشد و اراضی غصبی و متعلق به بیت‌ المال را کسب کند؛ بنابراین این اصل، اصالت دارد و باید در بخش‌های اقتصادی و حقوقی مورد تاکید و توجه باشد.

رئیسی با بیان اینکه امروز نزدیک‌ ترین ملاک به عدالت، اجرای قانون است تصریح کرد: قانون، مبنا و اساس حرکت در کشور است؛ توافق بر اجرای قانون باید در دستور کار همگان باشد. مجلس و دولت باید مسؤولیت پذیر باشند و هیچ بخشی نباید به خود اجازه قانون‌گریزی دهد.

وی با بیان اینکه رفع فقر از اصول قانون اساسی است، گفت: هر قانون و تصمیمی در دولت و بخش‌های مختلف، به یک پیوست اجرای عدالت نیاز دارد؛ لذا این ارزیابی بسیار مهم است. رئیس جمهور با بیان اینکه باید با امید حرکت کرد و به قله نزدیک شده ایم، اظهار کرد: این نگاه دولت سیزدهم است و ما می‌توانیم.

رئیسی با اشاره به ساخت مسکن در کشور مطابق قانون گفت: کشور سالی به یک میلیون مسکن نیاز دارد و اگر این تعداد طی سال‌های اخیر ساخته نشده، عقب ماندگی در کشور داریم؛ قانون دولت را مکلف به ساخت یک میلیون مسکن در کشور کرده است و لذا باید در این راستا تلاش کنیم.

اجرای قانون اساسی باید به صورت یک امر جامع دیده شود

وی با بیان اینکه همه نیازها از جمله نیازهایی که انسان معاصر دارد، در قانون اساسی ما دیده شده است، افزود: این سخن به این معنا نیست که هیچ عیب و نقصی نمی‌توان وارد کرد چراکه این اقدام (نوشتن قانون اساسی) کاری بشری است.

رئیسی با تصریح بر اینکه اگر امروز رهبر انقلاب به مردم توجه دارند، حقیقتاً مردم را باور دارند تاکید کرد: رأی مردم در شکل‌گیری بسیاری از نهادهای جمهوری اسلامی، بسیار اهمیت دارد؛ بنابراین مطابق قانون اساسی باید به آرای عمومی مراجعه کرد.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه اجرای قانون اساسی به صورت یک امر جامع باید دیده شود تاکید کرد: اگر بخواهیم قانون اساسی را گزینشی عمل کنیم، زیبنده نیست. اجرای قانون اساسی بر عهده رئیس‌جمهور و نظارت بر اجرا و تفسیر آن، بر عهده شورای نگهبان است.

تمایلات برخی در منطقه، اصول سیاست خارجی ما را تغییر نخواهد داد

وی با تاکید بر اینکه همگان باید با قانون اساسی آشنا باشند گفت: واحدهایی برای آشنایی قانون اساسی باید در همه رشته‌های تحصیلی فراهم شود؛ بنابراین آموزش قانون اساسی، امری است که نباید صرفاً در رشته حقوق خلاصه شود. رئیسی با اشاره به مسئله حمایت از مظلومان بر اساس قانون اساسی، ادامه داد: حمایت امروز ما از غزه و فلسطین، مبتنی بر قانون اساسی است؛ امروز حمایت از مظلومان جز قانون اساسی و مبانی سیاست خارجی ماست.

رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه تفکرات، وضعیت سیاسی در جهان و تمایلات برخی در منطقه، اصول اساسی در سیاست خارجی ما را تغییر نخواهد داد اظهار کرد: همچنان بر حمایت از فلسطین، پایبند هستیم.