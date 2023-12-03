ورزش بانوان مثل آقایان باید اعتبار بگیرد / اعجوبه هندبال کیست؟

حمید بنی تمیم در گفت و گو با خبرنگار مهر در خصوص اقدامات انجام شده در حوزه بانوان استان خوزستان در مدت زمان سکان داری اش بیان کرد: به این تفکیک اعتبار که ۳۰ درصد به بانوان اختصاص پیدا کند اعتقاد ندارم، چه چیزی باعث می‌شود که بگوییم ۳۰ درصد را به بانوان اختصاص دهیم؟ نظر من این است که مثل آقایان، در این بخش هم هرچه لازم است حتی ۵۰ درصد و گاهی مواقع شاید بیشتر باید به بانوان اختصاص داد و زمانی که تیم اعزام می‌کنیم این حق را ندارم که بگویم فقط ۳۰ درصد مبلغ را باید به بانوان بدهم.

وی گفت: به اندازه اعتباری که موجود است سعی کرده‌ام این عدالت را رعایت کنم و تا کنون شاید به واسطه برخی از فعالیت‌های بانوان به آنها اعتبارات بیشتری هم اختصاص داده‌ایم و تا جایی پیش رفته‌ایم که زمان تقسیم اعتبار، از معاون ورزش بانوان خواسته‌ایم که نیازهایشان را اعلام کنند و براساس کارشناسی که انجام شده مبلغ پرداخت کرده‌ایم و قائل به ۳۰ درصد نبوده‌ایم.

مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان عنوان کرد: همچنین در مراسم تجلیل که در گذشته داشته‌ایم و مراسم آینده که سعی می‌کنیم در دی ماه آن را برگزار کنیم، بانوان ملی پوش که به مسابقات اعزام شده‌اند را برای ایجاد انگیزه شأن استثنا دیده‌ایم و حتی اگر مدالی هم کسب نکنند اما برابر با مدل برنز آنها را خواهیم دید.

بنی تمیم، مشکل اصلی بانوان در حوزه ورزش را در بخش زیرساختی اعلام و اظهار کرد: این بخش بسیار ضعیف است و باید صادقانه بگویم از دست بنی تمیم به تنهایی کاری در این خصوص برنمی آید و حتماً یک همت استانی و فرا استانی را می‌طلبد. البته به عقیده بنده باید در سراسر کشور، سالن‌های بانوان در بخش تخصصی و استادیوم‌های ویژه آنها بیش از این باشد.

وی افزود: آنچه که اکنون در اختیار داریم مثل استادیوم تختی با تمام منابع و امکاناتی که دارد اعم از زمین چمن، پیست دو و میدانی چندمنظوره و.. تمام تلاش خود را کرده‌ایم به اندازه‌ای که فرصت ایجاب می‌کرد سانس در اختیار بانوان قرار دهیم اما طبیعتاً به نسبت جمعیت و تقاضا برای بانوان، جای کار بیشتری وجود دارد.

مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان در خصوص میزان رضایتش از ورزش بانوان گفت: در بخش مدال آوری یک سری اتفاقات جدید و مثبتی رخ داده که از جمله آن می‌توان به کسب عنوان‌های بسیار خوب در دوچرخه سواری، دو و میدانی، داشتن ملی پوش در رشته اسکیت، عضویت نوجوان تکواندوکار در تیم ملی برای اولین بار، وزنه برداری، تیراندازی، حضور خانم مریخ هندبالیست خوزستانی که از نظر متخصصان اعجوبه شناخته شده و حضور همزمان در تیم جوانان و بزرگسالان وی، حضور خانم سلیمانی به عنوان سرمربی تیم ملی فوتسال اشاره کرد که همه مثبت هستند اما واقعاً از شرایط راضی نیستم چون می دانم خیلی بیشتر از اینها ظرفیت وجود دارد.

بنی تمیم در خصوص فعالیت‌های انجام شده در بخش بانوان طی سال گذشته، تصریح کرد: سال گذشته ۹۱ هزار و ۵۰۸ ورزشکار سازمان یافته بانو داشته‌ایم. میزبان ۷۶ رویداد مختلف ملی در بخش بانوان اعم از اردوی تیم ملی یا مسابقات کشوری بوده‌ایم که این تقریباً یک اتفاق منحصر به فرد است، همچنین دعوت ۶۷ ورزشکار به اردوی تیم ملی، کسب ۹۱ مدال در مسابقات کشوری و حضور ۳۰ تیم در لیگ کشور از دیگر فعالیت‌های این حوزه بوده است.

وی ادامه داد: در سال جاری نیز می‌توان به کسب سه مدال آسیایی، برگزاری ۴۵ مسابقه استان، ۳۰ اعزام کشوری، ۵۲ مدال مسابقات کشوری در بخش انفرادی و تیمی، دعوت ۲۰ داور، مربی و ورزشکار به اردوی تیم ملی و یک میزبانی کشوری در حوزه بانوان اشاره کرد که ان شاءلله بیشتر از این هم خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، با اعلام سایت رسمی فدراسیون جهانی هندبال، فاطمه مریخ یکی از ۹ استعداد درخشان هندبال جهان معرفی شد. در میان این ۹ بازیکن، فاطمه مریخ ملی پوش هندبال بانوان کشورمان در کنار بازیکنانی از کشورهای مجارستان، دانمارک، فرانسه، سوئد، ژاپن، اسپانیا، جمهوری چک و آنگولا ایستاده است.

فاطمه مریخ که در ترکیب نهایی تیم ملی هندبال بانوان کشورمان برای حضور در رقابت‌های قهرمانی جهان ۲۰۲۳ حضور دارد، درخشش خود را از تیم ملی هندبال نوجوانان دختر آغاز کرد و در مسابقات قهرمانی آسیا خوش درخشید و با این تیم قهرمان شد.

این هندبالیست جوان سپس به مسابقات قهرمانی جهان پا نهاد و توانست با نمایش‌های بی نقص خود در این مسابقات همراه با تیم ملی نوجوانان دختران، نام خود را به عنوان یک پدیده ۱۷ ساله بر سر زبان‌ها بیاندازد.

در این مسابقات با وجود اینکه کمتر کسی انتظار داشت در پایان دور مقدماتی، برترین گلزن مسابقات قهرمانی نوجوانان دختر جهان به مریخ برسد. فاطمه مریخ با تنها ۱۷ سال سن در مقدونیه شمالی نه تنها بیشترین تعداد گل را در این رقابت‌ها به ثمر رساند (۲۸ گل)، بلکه در سه بازی اول در دور مقدماتی، ۵ پاس گل نیز داد.