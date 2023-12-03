کمیسیون تلفیق بودجه پس از تقدیم لایحه بودجه تشکیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، احمدحسین فلاحی در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۲ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر آئین نامه‌ای ضمن تبریک هفته بسیج و تسلیت ایام سوگواری حضرت زهرا (س) و محکومیت حملات مجدد رژیم صهیونیستی با استناد به مواد ۱۶، ۲۲ و ۴۱ آئین نامه داخلی مجلس، عنوان کرد: در ماده ۱۶ خطاب به هیات رییسه باید عنوان کرد ضمن تشکر از همه زحمات، هیات رییسه باید طبق آئین نامه داخلی عمل کند.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: موردی که بیان می‌کنم صرفاً برای این است که به آن ورود و نسبت به آن رسیدگی شود. در ماده ۴۱ آئین نامه داخلی مجلس تصریح شده که تشکیل کمیسیون تلفیق بودجه باید پس از تحویل لایحه بودجه باشد اما در روندی که صورت گرفت خلاف آئین نامه انجام شده است.

وی تصریح کرد: در آستانه انتخابات باید از حاشیه به دور باشیم و مجلس یازدهم که تلاش‌های بسیاری داشته نباید با چنین اقداماتی زیر سوال برود بنابراین کمیسیون تشکیل شده فعلی مشروعیت ندارد.

فلاحی همچنین خواستار ممانعت از ورود افراد متفرقه در صحن شد و گفت: مجلس شان و جایگاهی دارد که نباید زیر سوال برود.

محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکر، عنوان کرد: در روز سه شنبه‌ای که کمیسیون تلفیق تشکیل شده در همان روز لایحه بودجه به مجلس تقدیم شده که آقای حسینی معاون رییس جمهور می‌تواند این مسئله را تایید کند. در خصوص اینکه افراد غیر نماینده نیز در صحن تردد نداشته باشند نیز موضوعی است که نمایندگان دولت باید به آن توجه داشته باشند.