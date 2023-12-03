ناترازی موسسه نور به بانک ملی منتقل نشد

به گزارش خبرنگار مهر محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی در جمع خبرنگاران درباره جزئیات برنامه این بانک برای ورود طلا و سکه به مرکز مبادله ایران، گفت: بازار طلا بسیار بزرگ است؛ ما به دنبال این هستیم تا ابزاری که برای ارز تعریف کردیم برای طلا هم تعریف کنیم. چون طبق قانون خرید و فروش طلا هم با بانک مرکزی است و مقررات آن را این بانک تعیین می‌کند. اما اگر بخواهیم اوراق برای طلا تعریف کنیم باید با سازمان بورس هم هماهنگی‌هایی انجام دهیم. هم اکنون در حال مذاکره هستیم.

رئیس کل بانک مرکزی درباره ورود سکه به مرکز مبادله گفت: اگر بخواهیم سکه را از طریق مرکز مبادله عرضه کنیم حتماً به صورت عمده این کار را خواهیم کرد تا صرافی‌ها بخرند و بفروشند؛ خرده فروشی طلا و سکه در مرکز مبادله نخواهیم داشت، اگر بخواهیم از طریق طلا سیاست‌های پولی را تعیین کنیم حتماً به صورت عمده فروشی از مرکز مبادله خواهد بود.

فرزین درباره وضعیت پول‌های آزاد شده ایران در قطر، گفت: این پول‌ها هیچ مشکلی ندارد و روند عادی است و ما هم مشکلی برای دریافت آن نداریم.

ناترازی نور به بانک ملی منتقل نشد

وی درباره حواشی اخیر در خصوص انتقال مؤسسه نور به بانک ملی گفت: ابتدای سال تعهدی درباره تعیین تکلیف سه مؤسسه داده بودیم که یکی از آنها مؤسسه توسعه بود که منحل شد و دومی مؤسسه نور بود؛ الان بخشی از دارایی‌های نقد شونده نور به بانک ملی منتقل شده است.

وی افزود: در مؤسسه نور ۳۳۰ هزار میلیارد ریال سپرده داریم که عیناً به بانک ملی منتقل شد، ضمن آنکه ۲۵۰ شعبه مؤسسه نور را به بانک ملی دادیم؛ برخی از دارایی‌های نقد شونده نور مانند سپرده قانونی نزد بانک مرکزی که حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان بود را به بانک ملی دادیم. مابه‌التفاوت این رقم تا ۳۳ هزار میلیارد تومان را به صورت خط اعتباری دادیم، بنابراین هیچ ناترازی به بانک ملی منتقل نشده است.

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: بخشی از دارایی‌های مؤسسه نور نزد بانک مرکزی نگه داشته شده تا احکام دادگاه مشخص شود؛ می‌خواهیم مطالبات خودمان از سهامداران را از طریق دارایی‌های این مؤسسه نقد کنیم.

فرزین درباره اینکه کل تعهدات مؤسسه نور چقدر است؟ گفت: این مؤسسه ۴۷ هزار میلیارد تومان اضافه برداشت دارد البته دارایی‌هایی هم دارد که منتظر هستیم تا احکام دادگاه را برای نقد شدن آنها دریافت کنیم.

وی درباره گمانه زنی‌ها در خصوص افزایش قیمت دلار تا پایان سال، گفت: ارقامی که در گمانه زنی‌ها گفته می‌شود واقعی نیست و به آنها توجه نکنید.

رئیس کل بانک مرکزی درباره اینکه سیاست‌های ارزی این بانک در بلند مدت خطرآفرین نیست و احتمال بروز اتفاقات مشابه در دولت‌های قبل وجود ندارد؟ اعلام کرد: سیاستی که ما اجرا می‌کنیم، سیاستی است که منجر به تثبیت شده است.