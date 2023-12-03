مدارس ابتدایی و متوسطه اول البرز فردا غیرحضوری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد افضلی با اشاره به تعطیلی مهدهای کودک و پیش دبستانی و مقاطع دبستان و متوسطه اول استان به غیر از طالقان اظهار کرد: این تصمیم با توجه به استقرار جو پایدار، روند افزایش آلاینده‌ها و کاهش کیفیت هوا اتخاذ شده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز از شهروندان درخواست کرد از حضور در فضای باز خودداری کرده و جهت تردد در سطح استان از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنند.

وی یادآور شد: مدیران دستگاه‌های اجرایی با مرخصی کارکنان با اولویت افراد دارای بیماری‌های قلبی، تنفسی، خانم‌های باردار و مادرانی که فرزند زیر ۷ سال دارند، موافقت کنند.

گفتنی است غیرحضوری شدن مدارس استثنایی در تمامی مقاطع تحصیلی و همچنین عدم فعالیت‌های ورزشی در فضای باز برای سایر مقاطع از دیگر مصوبات این جلسه بود.