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۱۲ آذر ۱۴۰۲، ۱۴:۲۲

به دلیل آلودگی هوا؛

مدارس ابتدایی و متوسطه اول البرز فردا غیرحضوری شد

مدارس ابتدایی و متوسطه اول البرز فردا غیرحضوری شد

کرج- معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار البرز از تعطیلی مهدهای کودک و پیش دبستانی و مقاطع دبستان و متوسطه اول استان به غیر از طالقان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد افضلی با اشاره به تعطیلی مهدهای کودک و پیش دبستانی و مقاطع دبستان و متوسطه اول استان به غیر از طالقان اظهار کرد: این تصمیم با توجه به استقرار جو پایدار، روند افزایش آلاینده‌ها و کاهش کیفیت هوا اتخاذ شده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز از شهروندان درخواست کرد از حضور در فضای باز خودداری کرده و جهت تردد در سطح استان از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنند.

وی یادآور شد: مدیران دستگاه‌های اجرایی با مرخصی کارکنان با اولویت افراد دارای بیماری‌های قلبی، تنفسی، خانم‌های باردار و مادرانی که فرزند زیر ۷ سال دارند، موافقت کنند.

گفتنی است غیرحضوری شدن مدارس استثنایی در تمامی مقاطع تحصیلی و همچنین عدم فعالیت‌های ورزشی در فضای باز برای سایر مقاطع از دیگر مصوبات این جلسه بود.

کد مطلب 5956446

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    نظرات

    • . IR ۱۶:۵۵ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
      3 0
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      متوسطه دوم ایا ابشش داره؟
    • . IR ۱۹:۱۷ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
      4 0
      پاسخ
      متوسطه دوم فک کنم تو ریه‌هاشون فیلتر هوا دارن
    • ناشناس IR ۱۹:۵۴ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
      3 2
      پاسخ
      ما دود شش داریم احتمالا
    • ناشناس IR ۱۹:۲۶ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۳
      1 2
      پاسخ
      سلام لطفا دبیرستانی ها رو هم تعطیل اعلام کنید ما حدود ۸ ساعت در راه مدرسه و در خود مدرسه هستیم از الودگی هوا سردرد و سوزش چشم گرفتیم ، این واقعا درست نیست باید تعطیل بشه ، سلامتی مهمتر از درسه ، باید سلامت باشیم تا بتونیم درس بخونیم... ممنونم.

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