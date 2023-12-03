۴ محصول دانش بنیان در قزوین رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی اعلایی ظهر یکشنبه به همراه علی نژاد معاون فناوری و نوآوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در حاشیه افتتاح نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری استان قزوین از ۴ محصول دانش بنیان رونمایی کرد.

در این مراسم، از دستگاه تست کشش، میکسر هموژنایزر تحت خلأ پایلوت، میکسر مواد پودری و دستگاه سم پاش با بوم تاشوی هیدرولیک قابل تنظیم رونمایی شد.

گفتنی است؛ دستگاه تست کشش دامنه کاربرد وسیعی در آزمایشگاه‌های صنایع و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی مختلف جهت انجام آزمون‌های خواص مکانیکی مواد دارد.

میکسر هموژنایزر تحت خلأ پایلوت، مناسب تولید آزمایشی و آزمایشگاهی، مناسب تولید کچاپ، مایونز، محصولات آرایشی و بهداشتی و خمیردندان می‌باشد.

میکسر مواد پودری مناسب برای انواع مواد پودری خشک و دارای تابلو برق استیل و همچنین دستگاه سم پاش با بوم تاشوی هیدرولیک قابل تنظیم مناسب برای سم پاشی محصول در ارتفاع‌های مختلف با عرض کار متنوع و قابل تنظیم می‌باشد.