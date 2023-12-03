مجید کوهی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بررسی آخرین نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد تا بعد از ظهر سه‌شنبه آسمان استان غالباً صاف بوده و وزش باد جنوبی ملایم تا گاهی تند تداوم خواهد داشت.

وی با بیان اینکه دمای هوا تا روز سه‌شنبه تغییرات قابل توجهی نخواهد داشت، گفت: از عصر سه شنبه با شمالی شدن جریانات جوی و انتقال رطوبت خزری به استان از دمای هوا به صورت محسوس کاسته شده و بر میزان ابرها افزوده خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل بیان کرد: در برخی مناطق به ویژه در نوار شرقی استان به خصوص نواحی منتهی به استان گیلان رخداد مه و بارش باران و در پاره‌ای از اوقات به صورت باران انتظار می‌رود که این وضع جوی با ناپایداری ضعیف تا صبح روز پنجشنبه در استان ادامه خواهد داشت.

کوهی با بیان اینکه هرچند تا پایان هفته در اکثر مناطق شمالی و مرکزی آسمان نیمه ابری تا ابری خواهد بود، خاطرنشان کرد: همچنین طی روز چهارشنبه اختلال موقت در عملیات پروازی فرودگاه اردبیل دور از انتظار نخواهد بود.