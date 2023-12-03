دستگیری سارق محتویات خودرو در تجریش

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ صادق ضرونی گفت: در پی مراجعه و شکایت چند تن از شهروندان در هفته‌های اخیر، در خصوص سرقت از محتویات خودرو در محدوده قیطریه تهران پیگیری موضوع سریعاً به صورت ویژه در دستور کار عوامل عملیات کلانتری ۱۰۱ تجریش قرار گرفت.

وی افزود: در تحقیقات انجام شده مشخص شد، متهم با پرسه زنی در مناطق جرم خیز و شناسایی خودروهایی که قفل صندوق عقب آنها از ایمنی کمتری برخوردار بودند، در فرصت مناسبی قفل صندوق عقب و شیشه خودرو را تخریب و محتویات داخل صندوق از قبیل جک و ضبط و لاستیک زاپاس آن را به سرقت می‌برد.

این مقام انتظامی در ادامه بیان داشت: مأموران کلانتری تجریش با بهره‌گیری از شیوه‌های کشف نوین جرم و روش‌های علمی، هویت سارق را که از سارقان سابقه دار بود شناسایی کردند.

سرهنگ ضرونی گفت: بلافاصله با هماهنگی‌های قضائی، تیمی از مأموران در روز گذشته متهم را در محدوده بلوار صبا شناسایی و طی یک عملیات پلیسی متهم را دستگیر کردند.

سرکلانتر یکم پلیس پیشگیری تهران تصریح کرد: متهم پس از انتقال به مقر انتظامی به ۱۸ فقره سرقت محتویات داخل خودرو اعتراف کرد.

سرهنگ ضرونی با بیان اینکه متهم پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائی شد، گفت: از مال باختگانی که با این شیوه و شگرد از آنان سرقت شده است با حضور در کلانتری ۱۰۱ تجریش متهم را مورد شناسایی قرار دهند و شهروندان با ایمن کردن قفل‌های خودرو و مجهز نمودن خودرو به دزدگیر و همچنین عدم پارک خودرو در محل‌های خلوت و تاریک پلیس را در پیشگیری از جرایم سرقت لوازم خودرو یاری کنند.