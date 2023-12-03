به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه میراث جهانی چغازنبیل و هفت‌تپه با همکاری گیلگمش و خانه اندیشمندان علوم انسانی تهران نشست معرفی میراث جهانی چغازنبیل با عنوان «ناگفته‌های زیگورات» را برگزار می‌کنند.

این نشست با عنوان «ناگفته‌های زیگورات»، چهارشنبه ٢٢ آذر ١۴٠٢، ساعت ١۶:٣٠ با سخنرانی «کامیار عبدی»، تحت عنوان بارقه کائنات: نگاهی به میراث جهانی چغازنبیل، «آرش نورآقایی»، با نگاهی به اهمیت تولید محتوا برای میراث جهانی، «مجتبی گهستونی»، با عنوان گنجینه‌های طبیعی در منظر میراث جهانی چغازنبیل، «محمدیاری»، با موضوع جست و جو در سرزمین خدایان در هر مکان و زمان و «عاطفه رشنویی»، با موضوع «حفاظت مردم محور در میراث جهانی چغازنبیل» برگزار می‌شود.

این رویداد به همراه معرفی کتاب «بارقه کائنات: نگاهی بر میراث جهانی چغازنبیل»، تألیف کامیار عبدی در خانه اندیشمندان علوم انسانی، تالار فردوسی به آدرس تهران، خیابان استاد نجات اللهی (ویلا)، تقاطع خیابان ورشو برگزار می‌شود.