بزرگترین یادمان فاطمی کشور «یاس کبود» در شهرستان خفر برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر، یادمان فاطمی یاس کبود با ۲۰ هزار مترمربع مساحت، به عنوان بزرگترین یادمان کشور که همه ساله و در ایام سالروز شهادت حضرت زهرا (س) به همت جوانان روستای فتح آباد شهرستان خفر دایر می‌شود عصر یکشنبه رسماً افتتاح شد.

امام جمعه شهرستان خفر در مراسم افتتاح نوزدهمین یادمان فاطمی یاس کبود این یادمان را یادآور و حکایت‌گر اوج مظلومیت اهل بیت (ع) در پرتو مظلومیت حضرت زهرا (س) دانست و ابراز کرد: این مظلومیت‌ها بسترساز اقتدار آینده برای مکتب فاطمی شده؛ به طوری که سالیان سال انتظاری که پیروان مکتب ولایت و فاطمی داشتند، که این مظلومیت حضرت زهرا (س) و میراث‌دارانش پیروان مکتب فاطمی بوده‌اند و امروز رفته رفته به اوج افتخار و اقتدار تبدیل شده و این روند می‌رود تا به فتح قله موعود (عج) برسد.

حجت الاسلام سید ابراهیم حسینی ادامه داد: امیدواریم این مکتب فاطمی هرچه زودتر و سریع‌تر به عنوان یک مکتب جهان شمول در دنیا عرض اندام نورانی داشته باشد و بشریت در پرتو ارشادات و عنایات آموزه‌های مکتب فاطمی و علوی به آن نقطه موعود برسد.

حجت الاسلام حسینی به انتظارات مردم فتح‌آباد پرداخت و گفت: مسؤولین همسویی لازم در جهت بسترسازی برای بهتر برگزار شدن این نمایشگاه چه از نظر فیزیکی و انجام کار و چه از نظر امکانات و وسایل را فراهم کنند.

شرایط تملک این مجموعه را فراهم خواهیم کرد

مجتبی براکه فرماندار شهرستان خفر نیز گفت: عمده کارهای این یادمان توسط خود مردم در حال انجام است و امسال موضوع یادمان به مبحث ولایت، مقاومت و ظهور نامگذاری شده است.

وی ادامه داد: کمک می‌کنیم در کنار مردم بتوانیم بحث تملک بخشی از این مجموعه را انجام دهیم تا هرسال برنامه‌ای با کیفیت و بهتر انجام شود.

فرماندار شهرستان خفر نیز خطاب به مسؤولین گفت: این یادمان کار مردمی است و مسؤلین نباید از مردم عقب بمانند لذا از مسؤولین استان جهت بازدید از یادمان دعوت می‌کنیم.