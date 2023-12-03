به گزارش خبرنگار مهر، حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان در کنفرانس مطبوعاتی با سید بدر البوسعیدی وزیر خارجه عمان، اظهار داشت: ما و همکارانم در وزارت امور خارجه در بیش از ۵۰ روز گذشته به طور شبانه روزی پیگیر تحولات غزه در راستای توقف جنایات رژیم اسرائیل هستیم.

وی ادامه داد: امشب فرصتی شد با برادرم البوسعیدی در خصوص موضوعات دو جانبه گفت‌وگو کنیم.

وزیر امور خارجه گفت: فردا بیستمین کمیسیون مشترک اقتصادی تهران و مسقط را به میزبانی تهران از سوی وزیر صمت را شاهد خواهیم بود.

امیرعبداللهیان گفت: آمریکا از یک طرف در رسانه سخن از توصیه به اسرائیل از عدم کشتار زنان و غیرنظامیان می‌گوید و از طرفی از جنایات رژیم صهیونیستی حمایت می‌کند.

وی تصریح کرد: آمریکا باید تبعات رفتار ریاکارانه خود در همراهی و مشارکت و حمایت از اسرائیل را تحمل کند.

وزیر خارجه افزود: در روز گذشته تنها ۸۰۰ شهید زن و کودک و غیر نظامی را در غزه شاهد بودیم.

وی گفت: از رهبران مقاومت شنیدیم که در صورت ادامه این وضعیت منطقه از طریق مقاومت وارد یک مرحله جدیدی خواهد شد. توسعه عمیق جنگ کاملاً متصور است لذا به همه طرف‌ها هشدار داده می‌شود تا دیر نشده است کشتار زنان و کودکان را متوقف کند.

وزیر خارجه افزود: در بخشی از اسناد و لپ تاپ‌هایی که پس از عملیات طوفان الاقصی توسط نیروهای مقاومت ضبط شده ثابت شده که اسرائیل به دنبال کوچ اجباری ساکنان کرانه باختری به اردن است.

امیرعبداللهیان گفت: اسناد مهمی بین دو کشور در جریان دیدار رئیس جمهور ایران و سلطان عمان به امضا رسیده است.

وی ادامه داد: این کمیسیون فرصتی است تا پیگیری دقیقی در بخش اقتصادی برای انجام دقیق نیات و دستورات رؤسای دو کشور انجام شود.

وزیر خارجه گفت: وزیر اقتصاد بزودی برای امضای موافقتنامه گمرکی و توسعه مناسبات اقتصادی به مسقط سفر می‌کند.

وی اظهار کرد: خرسندیم ارزیابی مشترکی از پیشرفت خوب مناسبات فراروی ما قرار دارد و همه بخش‌ها در دو دولت به خوبی توافقات به عمل آمده در دیدارهای رؤسای دو کشور را پیگیری می‌کنند.

وزیرخارجه افزود: یکی از موضوعات مهم گفت‌وگوهای ما به مسأله تحولات در غزه و کرانه باختری بازمی‌گردد.

وی تصریح کرد: مقامات عمان همواره نقش منطقه‌ای و بین‌المللی فعالی را برای کمک به حل و فصل مناقشات در منطقه به عمل آورده‌اند و امشب نیز در اینباره گفت‌وگوهای مهمی را خواهیم داشت.

امیرعبداللهیان گفت: مرحله جدید حملات رژیم صهیونیستی علیه غزه و کرانه باختری با حضور وزیر خارجه آمریکا در نشست کابینه جنگی رژیم صهیونیستی آغاز شد.

وی گفت: امیدواریم برادران در مصر نسبت به بازگشایی مرز رفح اقدام کنند و مانع تحقق توطئه اسرائیلی علیه تمامیت ارضی اردن و مصر شوند.

وزیر خارجه بیان کرد: تشکیل دادگاه جنایت جنگی و محاکمه جنایتکاران جنگی رژیم صهیونیستی خواست جهانی است.

در ادامه این نشست، سید بدر البوسعیدی وزیرخارجه عمان، اظهار داشت: در این دیدارها پرونده‌های دوجانبه و مشورت‌هایی درباره تحولات منطقه داشتیم؛ روابط دو کشور بر اساس حسن همجواری و ارزش‌های دینی است.

وی گفت: ما در زمینه‌های بهداشتی و انرژی تجدیدپذیر شاهد توسعه روابط خواهیم بود، درباره آخرین تحولات فلسطین و مشخصاً نوار غزه و تدوام عملیات نظامی اسرائیل که غیرنظامیان را هدف قرار می‌دهد، صحبت کردیم.

وزیرخارجه عمان ضمن تاکید بر محکومیت حملات رژیم صهیونیستی به غزه، تصریح کرد: عمان خواستار برقراری آتش‌بس است. بنابراین از سرگیری حملات در پایان آتش‌بس موقت، اقدامی محکوم است که با مقاومت ملت فلسطین مواجه شد.

البوسعیدی اظهار کرد: ما تمام تلاش دیپلماتیک خود را در جامعه بین‌المللی به‌کار می‌بندیم و برای رفع محاصره غزه اقدام می‌کنیم.

وزیرخارجه عمان افزود: مشورت‌های بین دو کشور مسیله مهمی است و می‌تواند باعث مقابله با چالش‌ها در منطقه و جهان شود. ما در رابطه با اخرین تحولات اسفبار در فلسطین و ادامه حملات نظامی رژیم صهیونیستی که غیر نظامیان را هدف قرار می‌دهد بحث کردیم و به شدت این تجاوز را محکوم می‌کنیم.

وی افزود: بخاطر مقاومت جانانه فلسطین به انان تاکید کنم که شهدا نزد خداوند زنده هستند. ما بر ادامه تلاش‌های سیاسی بین دو کشور تاکید کردیم و از جامعه جهانی می‌خواهیم به وظایف خود عمل کند تا امنیت به این منطقه باز گردد و محاصره ظالمانه از غزه برداشته شود.