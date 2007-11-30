فناوری موشک 2000 کیلومتری "عاشورا" کاملاً ایرانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، این مجله دفاعی در گزارشی به نقل از منابع اطلاعاتی غربی نوشته است که موشک بالستیک عاشورا با سوخت جامد کار می کند و برد آن بین دوهزار تا 2500 کیلومتر است.

بنا بر گزارش این مجله، موشک دو مرحله ای بالستیک میان برد عاشورا موشکی است که می توان برای پرتاب آن از زیرساختهای موشک شهاب 3 استفاده کرد و قابلیت حمل چندین نوع کلاهک را دارد.

به گفته منابع اطلاعاتی این نشریه، فناوری بکار رفته در این موشک کاملاً ایرانی است و برخلاف اکثر موشکهایی که با استفاده از طرح های کره شمالی در ایران ساخته شده اند، نوع اخیر هیچ شباهتی به موشکهای کره شمالی ندارد، بلکه شبیه به موشک پاکستانی شاهین است.

در عین حال این نشریه در گزارش خود به نقل از منابع اطلاعاتی تائید می کند که در این رابطه هیچ گونه همکاری بین تهران و اسلام آباد وجود نداشته است.

"عوزی رابین"، رئیس پیشین اداره دفاع موشکی رژیم صهیونیستی اذعان می کند که در صورت صحت اطلاعات مربوط به این موشک، ساخت آن نقطه عطف مهمی در برنامه موشکی ایران خواهد بود.



رابین با اشاره به سوخت این موشک که جامد است، می گوید: "این نوع سوخت بشدت از احتمال ردیابی پرتاب کننده موشک توسط ماهواره ها و رادارهای هوایی می کاهد و اجازه می دهد که موشک از نقطه ای به نقطه دیگر منتقل شود".

این مقام نظامی رژیم اسرائیل همچنین می گوید: این موشک قابلیت پنهان شدن را دارد و آماده سازی آن برای پرتاب نیز نیاز به زمان زیادی ندارد."