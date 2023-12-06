به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، نوید مجرد، موسس و مدیرعامل یک شرکت دانش بنیان با بیان این مطلب خاطرنشان کرد: شرکت ما در سال ۱۳۸۸ با حضور جمعی از دانش آموختگان دانشگاهی کشور و با همراهی گروهی از صنعتگران بنام صنایع مخابرات و پس از یک دهه تحقیق و تجربه بر روی سیستمهای مخابراتی، آنتنها و مدارات فرکانس بالا، تاسیس شد.
وی افزود: محصولات اولیه و اصلی شرکت، آنتنهای پارابولیک استاندارد در باند ۴.۹ تا ۶.۱ گیگاهرتز و از نوع Dual Reflector (Cassegrain) بوده و به قطر ۶۰ و ۹۰ سانتیمتر طراحی و تولید شدهاند. مشخصات آنها با مقادیر استاندارد همخوانی داشته و با بهترین محصولات ساخت شرکتهای معتبر برابری میکند. فید و پایه نگهدارنده آنها هم کاملاً منحصر به فرد بوده و از بهترین نوع پوشش بر روی آنها استفاده شده است.
این فعال دانش بنیان خاطرنشان کرد: تاکنون چند صد دستگاه از این آنتنها تولید و در اقصی نقاط نقاط کشور نصب و راه اندازی شده و مورد استفاده قرار گرفتهاند.
مجرد با اشاره به طراحی و تولید ۳۰ محصول در حوزه آنتنهای مخابراتی در این شرکت اظهار داشت: از این میان، هشت محصول برای نخستین بار در کشور طراحی و تولید شده است که انواع آنتنهای مخابراتی از فرکانس ۱۰۰ مگاهرتر تا ۷۰ گیگاهرتز را دربرمی گیرد.
وی در ادامه افزود: انواع آنتن پارابولیک از سایز ۳۰ تا ۴۵۰ سانتی متر در فرکانس کاری یک تا ۷۰ گیگاهرتز از جمله محصولاتی است که برای نخستین بار در کشور، توسط شرکت دانش بنیان امواج ارتباط پردا طراحی و تولید شده است.
مجرد، تولید سیستم و زیرسیستمهای فرستنده و گیرنده آر اس را از دیگر محصولات تولید شده توسط این شرکت برشمرد و تصریح کرد: محصولات مختلف در حوزه الکترومغناطیس و ای ام سی از دیگر تولیدات ماست. همچنین جاذب های الکترومغناطیسی و اتاقکهای شیلد و مشاوره و طراحی در زمینه شبکههای رادیویی از دیگر محصولات و خدمات این شرکت است.
فعالیت محصول محور و پروژه محور برای مشتریان
وی با تاکید بر اینکه این شرکت، محصول محور و پروژه محور است، عنوان کرد: در واقع ما، شرکت تحقیق و توسعه و تولید تجهیزات و محصولات مخابراتی هستیم و به ما طراحی و تولید محصولاتی را سفارش میدهند که حتی شاید در داخل کشور وجود نداشته باشد و در واقع بزرگترین دستاورد ما همین بومی سازی محصولات است.
موسس و مدیر عامل این شرکت دانش بنیان در خصوص یکی دیگر از دستاوردهای این شرکت گفت: ما شرکت فناور رشد یافته از مرکز رشد دانشگاه صنعتی شریف هستیم که در جشنوارهای که معاونت علمی ریاست جمهوری در سال ۹۲ برگزار کردیم، عنوان برگزیده کشوری را دریافت کردیم.
مجرد در رابطه با جامعه هدف و مشتریان محصولات و خدمات شرکت مذکور اذعان داشت: یکی از بزرگترین مشتریان ما اپراتورهای شبکه موبایل هستند که محصولات ما را تهیه میکنند. همچنین شرکتهای ارتباطات ماهوارهای و دیگر سازمانهای نیازمند شبکههای ارتباطی و دیتا، از دیگر مشتریان ما هستند.
حمایتهای تسهیلاتی معاونت علمی ریاست جمهوری
وی به حمایتهای معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری اشاره و تصریح کرد: طی مدت فعالیتی که داشتیم، این معاونت حمایتهای مختلفی از ما داشته که بیشتر آنها در قالب پرداخت تسهیلات بوده است. همچنین برقراری کلاسهایی در مورد آگاه سازی و اطلاع رسانی، اعمال معافیت بیمه برای شرکتهای دانش بنیان که در برخی قراردادها از آن استفاده کردیم و ارائه مشاوره و معرفی مشاوران به ما، از دیگر حمایتهای این معاونت بوده است.
مجرد درباره میزان اشتغال زایی مجموعه تحت مدیریتش هم گفت: از نظر اشتغال زایی حدود ۱۲ نفر به صورت ثابت و تمام وقت در این مجموعه مشغول به کار هستند. در شرکتهایی هم که به عنوان همکار با ما فعالیت دارند، برای ۱۲ نفر به صورت مستقیم اشتغال زایی کردهایم. میزان اشتغال زایی غیرمستقیم این شرکت هم حدود ۲۰ نفر است که در کارگاههای تولید کننده محصولات مورد نیاز ما فعالیت میکنند.
نظر شما