جاسوسی جدیدآمریکا در اروپا / اسپانیا قربانی جاسوسی واشنگتن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، روزنامه ال پایس به نقل از منابع دولتی اسپانیا گزارش داد که این کشور حداقل دو کارمند سفارت آمریکا را که متهم به رشوه دادن به افسران امنیتی اسپانیا برای کشف اطلاعاتی سری بودند، اخراج کرده است.

هنوز هیچ واکنش رسمی از سوی هیچکدام از این دو کشور اعلام نشده است، اما «مارگاریتا روبلز»، وزیر دفاع اسپانیا اذعان کرد که تحقیقات قضایی در مورد «رفتار غیرعادی» در آژانس اطلاعاتی در جریان است.

او به خبرنگاران گفت: «اسپانیا و ایالات متحده دوستان، متحدان و شرکا هستند. وقتی مسائلی وجود دارد که ممکن است ما را تحت تأثیر قرار دهد، مورد بحث و بررسی قرار می گیرد، اما به هیچ وجه بر روابط ما تأثیر نمی گذارد.»

یک مقام آمریکایی در اسپانیا گفت که «جولیسا رینوسو»، سفیر ایالات متحده در مادرید در این باره اظهار نظر نخواهد کرد.

کارمندان متهم شده در سفارت که ال پایس به نام یا پست آن‌ها اشاره نکرده، به درخواست مادرید از این اسپانیا اخراج شده‌اند.

این روزنامه به نقل از منابع دولتی ناشناس گفت که ممکن است بیش از دو جاسوس آمریکایی در این پرونده دست داشته باشند.

دولت اسپانیا گفته است که تحقیقات آغاز شده است، اما توضیح بیشتری نخواهد داد زیرا این تحقیقات محرمانه است. ال پاییس افزود، سفیر آمریکا توسط مقامات اسپانیایی احضار شد و گفت که او چیزی در مورد این پرونده نمی داند و عذرخواهی کرد.

واشنگتن با درخواست وزارت دفاع و خارجه اسپانیا برای خروج این دو کارمند آمریکایی موافقت کرده است.

دو سال پیش نیز موضوع جاسوسی آمریکا در اتحادیه اروپا خبرساز شد و در آن زمان در پی تشدید واکنش‌ها به افشای جاسوسی آمریکا از سران اروپا، «کارین جین پیِر» (Karine Jean-Pierre) معاون سخنگوی کاخ سفید در این ارتباط گفت: در سال ۲۰۱۴، ایالات متحده بازبینی اساسی رویکرد ما در زمینه نظارت خارجی را انجام داده و رئیس جمهور اوباما دستور داد تا رویکرد ما به‌شکل چشمگیری تغییر کند.

معاون سخنگوی کاخ سفید در این باره گفت: با شرکاء و متحدان اروپایی خود تلاش خواهیم کرد به هر سوالی در این زمینه از طریق کانال‌های امنیت ملی مناسب پاسخ دهیم.

در زمان افشای جاسوسی آمریکا از اروپا در دو سال پیش، سخنگوی دولت آلمان نیز اعلام کرد که در حال پیگیری گزارش‌ها در این باره است. «استفان سایبرت»، سخنگوی وقت دولت آلمان در این باره گفت: دولت فدرال این گزارش را مورد توجه قرار داده و با تمام سازمان‌های مرتبط دولتی و بین المللی برای شفاف سازی موضوع در تماس است.

«کلمان بون» وزیر امور اروپایی فرانسه نیز در واکنش به خبر همکاری اطلاعاتی آمریکا و دانمارک برای جاسوسی از مقامات اروپایی، گفت: در صورت اثبات، این مسئله بسیار جدی خواهد بود. این مسئله بی نهایت جدی است. باید ببینیم آیا متحدان اروپایی مان – دانمارکی‌ها- در همکاری با سرویس‌های (اطلاعاتی) آمریکا مرتکب خطا یا اشتباهی شده‌اند. اگر مشخص شود که آمریکایی‌ها از رهبران اروپا جاسوسی می کرده‌اند؛ مسئله خیلی جدی خواهد بود. میان متحدان باید اعتماد و اندکی همکاری حاکم باشد؛ بنابراین این مسائل احتمالی را باید جدی گرفت. اما باید این موضوع اول بررسی شود و بعد در رابطه با (ادامه) همکاری تصمیم گیری کنیم.

بر اساس گزارش رسانه‌های اروپایی، آژانس امنیت ملی آمریکا (NSA) با کمک دستگاه اطلاعاتی دانمارک از مقامات ارشد اروپا از جمله «آنگلا مرکل» صدر اعظم پیشین آلمان و «فرانک والتر اشتاین مایر» رئیس جمهور این کشور جاسوسی کرده است.«پیر اشتینبرک» نامزد پیشین صدارت حزب سوسیالیست چپ میانه آلمان هم از دیگر افرادی بوده که مورد جاسوسی قرار گرفته بود.