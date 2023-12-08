بیداری ملت های آزاده جهان/ جمهوری اسلامی پرچم دار حقوق بشر است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عنایت هاشمی منش در خطبههای این هفته از نماز جمعه گچساران، افزود: ملتهای آزاده جهان مقابل مدعیان دروغین حقوق بشر ایستاده و آنها را به زباله دان تاریخ خواهند فرستاد.
هاشمی منش با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران پرچم دار حقوق بشر در جهان است، تصریح کرد: حقیقتاً جمهوری اسلامی مدافع واقعی حقوق بشر است.
امام جمعه گچساران گفت: امروز مدعیان حقوق بشر در غرب کشتار و جنایت راه میاندازند و به کودک کشی در غزه افتخار میکنند.
هاشمی منش با بیان اینکه رژیم صهیونیستی در نوار غره جنایتهای بیشماری را مرتکب میشود، تصریح کرد: دولتهای غربی در مقابل این جنایتها سکوت کردند.
وی به ۱۹ آذر به عنوان روز جهانی حقوق بشر اشاره کرد و گفت: اسلام کاملترین دستورات و آموزهها نسبت به رعایت حقوق بشر را دارد.
هاشمی منش به «قیام ۱۹ آبان ۵۷ مسجد شهیدان» اشاره کرد و بیان داشت: این روز به عنوان روز مقاومت کهگیلویه و بویراحمد مصوب شد.
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