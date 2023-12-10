نبرد سخت در خان یونس+فیلم/ یک افسر دیگر صهیونیست به هلاکت رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، منابع فلسطینی از درگیری شدید نیروهای مقاومت در خان یونس خبر دادند.

خبرنگار الجزیره اعلام کرد که هم اکنون درگیری‌های بسیار شدیدی بین مبارزان مقاومت فلسطین و اشغالگران در عمق اردوگاه جبالیا در شمال نوار غزه جریان دارد.

همچنین خبرنگار الجزیره گزارش داد که رژیم صهیونیستی شماری از زخمی شدگان در نبردهای شجاعیه و جبالیا را به اراضی اشغالی منتقل کرده است.

از سوی دیگر گردان‌های قسام یک خودروی زرهی دیگر رژیم صهیونیستی را در منطقه الفالوجا در شمال نوار غزه با راکت ضدزره یاسین ۱۰۵ هدف قرار داد.

پایگاه خبری عبری زبان حدشوت بزمان اعلام کرد: نتنائیل مناحیم ایتان افسر اسراییلی از منطقه معالیه افرایم از نیروهای یگان ۶۶۹ بر اثر انفجار بمب در نوار غزه کشته شده است.

منبع مذکور همچنین از زخمی شدن ۵ نظامی دیگر خبر داد و گفت حال دو نفر از آن‌ها وخیم است.

از سوی دیگر قسام اعلام کرد: نیروها و ادوات جنگی ارتش رژیم صهیونیستی را در شرق شهر خان یونس با خمپاره درهم کوبیدیم.همچنین مبارزان ما با گروهی از نظامیان صهیونیست در غرب جبالیا در شمال نوار غزه درگیر شده و یک نظامی را از فاصله صفر از پا درآوردند.

ارتش رژیم صهیونیستی هم اذعان کرد: نبرد سختی در شجاعیه در شهر غزه و جبالیا در شمال شرق این شهر داریم.