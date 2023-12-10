لزوم مشارکت نهادهای مرتبط در راستای پیشگیری از اعتیاد

به گزارش خبرنگار مهر، یاسر همدمی عصر یکشنبه در جلسه کارگروه حمایت از اطفال و نوجوانان در دادگستری این شهرستان با تاکید بر لزوم افزایش نظارت بر اصناف در عدم به کارگیری از اطفال و نوجوانان در مشاغل اظهار کرد: توجه به این مسأله یک الزام ضروری بوده و نهادهای متولی باید همواره در دستور کار خود قرار دهند.

دادستان عمومی و انقلاب آستارا با اشاره بر لزوم مشارکت همه نهادهای مرتبط با حوزه مدیریت مبارزه با مواد مخدر بیان کرد: بهزیستی باید با مدیریت این حوزه در جهت جلوگیری از اعتیاد سرپرستان خانوار به این بلای خانمان سوز تمام توان خود را به کار بسته تا به خانواده کمترین آسیب از این مورد وارد شود.

وی با اشاره به اهمیت فعالیت اورژانس اجتماعی در حوزه حمایت از اطفال و نوجوانان تصریح کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون گزارش ۱۶ مورد کودک آزاری در شهرستان به ثبت رسیده که ۹ مورد کودک دختر و ۷ مورد کودک پسر بوده و با بررسی کارشناسان تیم‌های سیار بهزیستی ۷ مورد آسیب جسمی، ۶ مورد آسیب عاطفی و روانی و ۳ مورد غفلت و بی توجهی به ثبت رسیده و مدعی العموم در راستای اعمال و اجرای صریح قانون و حمایت از اطفال و نوجوانان به طور جد در این حوزه گام بر می‌دارد.

وی با اشاره به نقش نظارت والدین و خانواده‌ها در جلوگیری از اغفال نوجوان و گرفتار شدن آنان از ابتلاء به مواد مخدر گفت: آموزش و پرورش نیز باید در کنار خانواده، با آموزش در مدارس و پر کردن خلأهای آموزشی آسیب‌های این حوزه را به حداقل ممکن برساند.