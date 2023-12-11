نظارت بر بازار شب یلدا در آذربایجان غربی تشدید می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نجف زاده صبح دوشنبه در گفت و گو با خبرنگاران با بیان اینکه این طرح با رویکرد پیشگیرانه در حمایت از حقوق مصرف کنندگان، کنترل بازار و تشدید نظارت در تنظیم بازار و جلوگیری از گران فروشی با همکاری دستگاههای نظارتی از قبیل جهاد، صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف انجام میشود، افزود: در قالب این طرح نظارتی ویژه، بازار میوه، آجیل، شیرینی، خشکبار و گوشت در گشت مشترک تعزیرات حکومتی تا پایان آذر رصد میشود.
وی ادامه داد: با توجه به اختیارات قانونی در قالب این طرح ویژه واحدهای صنفی متخلف علاوه بر ۱۰ برابر جریمه به اشد مجازات و تعطیلی واحد صنفی نیز محکوم میشوند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی اظهار کرد: شعب تعزیرات حکومتی به همراهی بازرسان دستگاههای متولی و نظارتی از جمله سازمان صنعت، معدن و تجارت، بسیج اصناف، اتاق اصناف، پلیس امنیت عمومی در قالب گشتهای مشترک با محوریت تعزیرات حکومتی از واحدهای صنفی بازرسی و در صورت مشاهده تخلف پرونده تشکیل و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال میشود.
نجف زاده با اعلام آمادگی تعزیرات حکومتی استان جهت دریافت و رسیدگی فوری به شکایات و گزارشهای مردمی از تخلفهای صورت گرفته در بازار شب یلدا، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در این خصوص از طریق سامانه اینترنتی www.tazirat۱۳۵.ir یا تلفن ۱۳۵ به تعزیرات حکومتی استان گزارش کنند.
بازار شب یلدا بازار پرخرید و فروشی در آذربایجان غربی به شمار میرود و طبق رسمی دیرینه، اقلام مختلف خوراکی شامل پشمک، آجیل، هندوانه و برخی میوههای دیگر نظیر انار و پرتقال، حلوای پسته، گردو و هویج در این بازار به وفور خریداری میشود.
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