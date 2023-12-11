به گزارش خبرنگار مهر، دومین نشست برنامه‌ریزی و هماهنگی پیرامون برگزاری بیست و پنجمین جشنواره بین‌المللی قصه گویی به میزبانی شهر جهانی یزد با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری یزد برگزار شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری یزد در این نشست ضمن تقدیر و تشکر از دستگاه‌های استان یزد در هماهنگی و همراهی بیش از پیش با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان یزد در اجرای جشنواره بین‌المللی قصه گویی اظهار کرد: همه باید تلاش کنیم تا خاطره بسیار خوب و شیرینی در ذهن‌ها باقی بماند.

علی اکبر عزیزی با اشاره به اجرای موفق رویدادهای فرهنگی در استان یزد افزود: به واسطه میزبانی خوب یزدی‌ها همه از استان یزد توقع داشته و خوشبختانه یزد همیشه کارها را خوب به سرانجام رسانده است، امسال نیز جشنواره بهتر از سال گذشته اجرا می‌شود.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری یزد، قصه‌گویان و مهمانان این جشنواره را پیامبران استان و شهر جهانی یزد دانست که پیام فرهنگ و هنر استان را با خود همراه خواهند برد.

عزیزی به اجرای برنامه‌های فرهنگی و یزدگردی اشاره کرد و گفت: باید از این فرصت میزبانی برای معرفی خوب استان یزد استفاده کنیم.

برنامه‌های جشنواره بین المللی قصه گویی اعلام شد

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان یزد نیز در این نشست ضمن تقدیر و تشکر از مشارکت دستگاه‌های مربوطه پیرامون چگونگی برگزار مراسمات مختلف این جشنواره اظهار کرد: ویژه برنامه آغازین جشنواره در قالب شادپیمایی بزرگی با حضور ۸۰۰ نفر دانش آموز، قصه گویان و قصه دوستان و فعالان فرهنگی برگزار می‌شود.

سیده عالیه قوامی با اشاره به انتخاب یزد به عنوان پایتخت قصه ایران گفت: امسال بیست و پنجمین جشنواره بین‌المللی قصه گویی برای دومین سال متوالی به میزبانی استان یزد از ۲۷ لغایت ۳۰ آذر ماه برگزار می‌شود و برنامه‌های جنبی فرهنگی و شاد از جمله یزدگردی برنامه‌ریزی شده است.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان یزد با تاکید بر اهمیت مردمی سازی قصه و شعار با قصه لبخند بسازیم، تصریح کرد: با اجرای برنامه‌های شاد و متنوع در جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی زنگ قصه‌گویی را در استان یزد به صدا در می‌آوریم.

قوامی از حضور ۶۰ قصه گو در مرحله پایانی بیست و پنجمین جشنواره بین‌المللی قصه گویی خبر داد و گفت: امسال شاهد مشارکت ۱۷ هزار نفر در جشنواره قصه‌گویی بودیم که قصه‌های خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کردند که این مهم هدف جشنواره که مردمی سازی و عمومی سازی قصه در بین اقشار جامعه است را به خوبی محقق کرد.

وی از مشارکت کشورهای آفریقای جنوبی، انگلیس، لبنان، ترکیه، اوگاندا، اسکاتلند، آرژانتین، فرانسه، تانزانیا، لسوتو و مالزی در این جشنواره خبر داد.